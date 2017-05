Modificări de trasee la Ploiești pentru meciul în care se dispută Cupa României

Meciul dintre Astra Giurgiu și Voluntari, care se va disputa sâmbătă, 27 mai, pe stadionul Ilie Oană, de la Ploiești, vine la pachet cu o serie de măsuri privind transportul public.

Primăria Ploiești a anunțat că începând cu data de 26.05.2017, ora 18,00 pana pe data de 27.05.2017, ora 24:00, se desființează stația Stadion a traseului 5 la sensul Spitalul Județean - Cart. Mihai Bravu.

Tot ca urmare a meciului dintre Astra și Voluntari vor fi modificate mai multe trasee.

Anunțul Primăriei Ploiești:

Ca desfășurării meciului de fotbal de pe stadionul Ilie Oana, în data de 27.05.2017, în intervalul orar 15:00 – 24:00, traseele 36 și 104 vor circula deviat, astfel:

Traseul 36:

- pe sensul Centru – UZTEL, se vor parcurge strazile: Dr. Bagdazar, Buna Vestire, Mircea cel Batran, Gradinari, Mihai Bravu dupa care traseu normal;

- pe sensul UZTEL – Centru, traseu normal pana in statia FERO, dupa care se vor parcurge strazile: Gradinari, Mircea cel Batran, Buna Vestire, dr. Avram Iancu, stg. M. Bravu.

Traseul 104 :

- pe sensul Centru – UZTEL se vor parcurge strazile: Armoniei, dreapta Mihai Bravu, Nicolae Balcescu, Dr. Bagdazar, Buna Vestire, Mircea cel Batran, Gradinari, str. Mihai Bravu dupa care traseu normal;

- pe sensul UZTEL – Centru traseu normal pana in statia FERO, dupa care se vor parcurge strazile: Gradinari, Mircea cel Batran, Buna Vestire, dr. Avram Iancu, stg. M. Bravu.

Autobuzele din tr. 104 vor opri in statia Gradinari, de pe str. Gradinari, la ambele sensuri. Nu se vor mai efectua stațiile Maternitate și Gradinari de pe str. Mihai Bravu.

Fata de cele prezentate, intervalul orar de deviere a circulației mai poate suferi modificări în funcție de indicațiile organelor de politie rutieră a municipiului Ploiești care vor fi prezente în zona.