400 de sportivi își dau întâlnire la Sinaia! Violeta Beclea Szekely, invitată de onoare

Colegiul „Mihail Cantacuzino” din Sinaia, cu sprijinul Primăriei Orașului Sinaia, organizează cea de-a XXV-a ediţie a evenimentului „Ziua Olimpismului”, în data de 18 mai 2017, începând cu orele 10.00.

La această ediție, spun organizatorii, vor participa nouă licee de pe Valea Prahovei și un liceu din județul Brașov, reprezentate de aproximativ 400 de sportivi. În cele opt ore de competiții care se vor desfășura atât pe baza sportivă a Colegiului, situată în aer liber, cât și în sala de sport, concurenții se vor întrece la următoarele discipline: tenis, şah, baschet, volei, fotbal, sărituri, ștafetă şi atletism, se arată într-un comunicat al Primăriei Sinaia..

„Violeta Beclea Szekely, atletă de talie mondială, vicecampioană olimpică, multiplă vicecampioană mondială, Campioană Europeană, este invitata specială a acestei ediții. Totodată, la eveniment sunt aşteptaţi reprezentanţi ai: Ministerului Educaţiei Naţionale, Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova şi Academiei Olimpice Române Prahova.

„Sunt bucuros că și în acest an Colegiul “Mihail Cantacuzino” continuă tradiția acestei manifestări și avem din nou oaspeți de seamă la Sinaia. După cum știți, sportul este pentru mine foarte important, îi susțin ori de câte ori este nevoie pe acești tineri, și cred cu tarie că și ei au înțeles că mișcarea, în spiritul concursurilor de acest gen, este o mândrie dar este și benefică și sănătoasă”, se arată în comunicatul de presă.

„Colegiul „Mihail Cantacuzino” organizează an de an Ziua Olimpismului, competiție sportivă care are o tradiție îndelungată, aflându-se anul acesta la a XXV-a ediție, aniversară. 25 de ani, 25 de campioni! Prin această zi dorim să sensibilizăm elevii cu privire la importanța practicării sportului, atât în școală, cât și în timpul liber. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la buna desfășurare a acestui eveniment, domnului Primar Vlad Oprea, care este alături de noi de fiecare dată, elevilor voluntari, profesorilor, sponsorilor și nu în ultimul rând membrilor Catedrei de Educație Fizică și Sport din cadrul Colegiului nostru, domnilor profesori Hogea Ionuț și Baciu Gabriel care au muncit enorm pentru această competiție” a declarat Aurora Arieşan, directorul Colegiului „Mihail Cantacuzino”.