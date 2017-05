Apă cu rugină și pământ într-un sat din comuna Bucov - VIDEO

Locuitorii din satul Valea Orlei, de pe strada Titel Petrescu, din Bucov, au o mare supărare. Aproape săptămânal, spun oamenii, au la robinet apă cu rugină și pământ. Reprezentanții Primăriei Bucov spun că lucrurile se vor rezolva și că problema apare ori de câte ori plouă sau când se întrerupe furnizarea curentului electric.

„Apa este plină de pământ și de rugină. Nu poți să bei o astfel de apă, dar nici să speli rufele și, sincer, ne este teamă să udăm cu apa asta și legumele din grădină. Au făcut vecinii mei numeroase sesizări, dar tot timpul s-a spus că nu sunt bani la buget”, s-a plâns unul dintre locuitorii din zonă.

Primarul comunei Bucov susține că astfel de probleme apar atunci când plouă sau când se întrerupe curentul electric. „Primăria are serviciul propriu de alimentare cu apă. Nu suntem racordați la rețeaua de alimentare cu apă a Hidro Prahova. Apa provine de la niște puțuri forate la peste 150 de metri adâncime și este potabilă. Nu sunt probleme în restul comunei. Au apărut probleme numai în acea zonă, pentru că apa este pompată, Zona de case este pe dealuri. Când plouă sau se întrerupe curentul apar astfel de probleme, în momentul în care este amorsată pompa. Am găsit o soluție în sensul că vor fi montate robinete la capetele de rețea. În bugetul Primăriei sunt prevăzute fonduri pentru aceste investiții. Avem prevăzut un buget de 500.000 de lei pentru serviciul de apă, pentru că am prevăzut în acest an și înlocuirea conductei de apă de la Pleașa”, a susținut Ion Savu, primarul comunei.

Oamenii din satul Valea Orlei, comuna Bucov, sunt însă reticenți. „Nu este corect să plătim pentru acest serviciu și să primim o astfel de apă”, spun oamenii care doresc rezolvarea cât mai grabnică a acestei probleme.

Imagini transmise de un cetățean cu apa furnizată: