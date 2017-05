Primul fermier prahovean care a început, în 2017, să vândă roșii din producția proprie

La aproape 30 de kilometri de Ploiești, la Tomșani, un prahovean a reușit aproape imposibilul. Daniel Matei este primul prahovean care a reușit, după o iarnă grea și o primăvară capricioasă, să livreze primele roșii românești pe piață în 2017. El va fi, din câte se pare, și primul beneficiar de subvenție oferită de la bugetul de stat, prin programul de sprijin al producției de tomate.

Daniel Matei, în vârstă de 46 de ani, tatăl a două fetițe, este primul prahovean care a început în 2017 livrarea de roșii din propriile solarii pe piața din Prahova. Cel puțin așa reiese din datele furnizate de Direcția Agricolă Prahova.

„Este primul fermier prahovean care livrează roșii românești și va fi beneficiar al programului de sprijin a produselor tomate din spațiile protejate, program aprobat de Guvernul României. Condiția pentru a fi beneficiar în cadrul acestui program este să ai o suprafață de minimum 1.000 de metri pătrați și valorifici o cantitate de tomate de minimum două tone, cantitate care să reiasă din documentele justificative, până la finele lunii mai”, ne-a explicat dr. ing. Mita Enache, directorul Direcției Agricole Prahova.

Valoarea sprijinului financiar care se acordă fermierilor în cadrul acestui program este de 13.481,4 lei/ beneficiar/an care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an.

Secretul roșiilor care ajung în piață

Daniel Matei, din Tomșani, recunoaște că a fost greu. „Condițiile atmosferice nu au fost cele mai bune. Vremea a fost capricioasă, iar cheltuielile cu încălzirea solarului au fost mult mai mari. În zona noastră nu a nins în aprilie, dar au fost ploi, iar apa s-a strâns aproape de solar. A fost nevoie să facem un canal, ca să salvăm plantele. Dar am avut ambiție”, ne-a povestit Daniel, care bineînțeles speră că va beneficia de subvenția pentru tomate.

„Noi suntem învățați cu munca. După 4-5 ianuarie muncim non-stop. Și pentru că investești din banii tăi totul faci cu simțul răspunderii. De altfel, nu sunt adeptul să iei banii gratis. Această subvenție ne ajută mult, pentru că numai cheltuielile pentru încălzirea solarului au fost undeva la 14.000 de lei. Semințele reprezintă alte cheltuieli, pentru că trebuie să ai semințe bune dacă vrei să ai producție. Nu am fost fermier de la bun început. Am făcut cursuri speciale. Eu și soția am avut serviciu, însă ne-am dat seama că efortul era supraomenesc. Munceam la serviciu și apoi munceam la solar. În agricultură nu poți să lucrezi numai opt ore și apoi să lași totul baltă. Am plecat de la un solar în spatele casei și toate lumea ne lăuda roșiile. Prin urmare am început să investim în solarii... Treptat ne-am extins, iar acum estimăm să obținem 3 kilograme de tomate / fir. Nu este mult, dar nu sărim etapele și, repet, îmi place dacă fac un lucru să-l fac bine”, este filosofia de viață a lui Daniel.

Primele roșii autohtone din 2017

Daniel Matei deja a livrat roșii la Piața Malu Roșu și la un mini-market din Valea Călugărească. Diseară va livra alte 50 de kilograme culese tot astăzi din propriul solar. Roșiile au prețul de 10 lei/kilogram, dar nu se compară cu tomatele aduse de peste hotare.

„Au un gust dulce-acrișor. Important este că am prins câteva săptămâni bune cu soare. Planta are nevoie de soare, nu de lumină artificială. Fără soare nu se face nimic”, ne-a dezvăluit Daniel Matei. Și, tot el spune, într-o astfel de meserie nu trebuie să lași lucrurile de pe o zi pe alta.

„Pentru că în meseria asta important este și câtă dragoste pui în ceea ce faci. Câtă dragoste, câtă muncă și câtă ambiție ai ca lucrurile să meargă ca pe roate”, ne-a mărturisit Daniel Matei, primul prahovean care a început în 2017 să livreze roșii autohtone pe piață.