Posturi vacante la instituții publice din Prahova

Zeci de posturi vacante vor fi scoase la concurs în luna decembrie și în ianuarie, în Prahova. Pe listă figurează posturi vacante la Serviciul de Ambulanță, la Consiliul Județean Prahova și la Spitalul de Pediatrie Ploiești.

Astfel, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, de asistent medical (3 posturi). Este vorba despre un post de asistent medical pentru Staţia Ploieşti, un post de asistent medical pentru Substaţia Mizil și un post de asistent medical pentru Substaţia Urlaţi. Pe 15 decembrie 2016, ora 09.00, este programată proba scrisă, iar pe 16 decembrie 2016, ora 09.00, proba practică/interviu.

Primăria Fântânele organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă de consilier, clasa I, grad asistent, din cadrul Compartimentului managementul achiziţiilor publice, investiţiilor publice şi serviciilor publice din Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Fântânele. Concursul are loc pe 28 decembrie 2016, ora 10:30, proba scrisă, iar pe 04 ianuarie 2017, ora 10:30, are loc proba interviu.

Teatrul „Toma Caragiu” din Ploiești organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuție, de muncitor calificat, mânuitor montator decor, treapta I în cadrul Secţiei Păpuşi. Pe 15 decembrie 2016 este termenul limită pentru depunerea dosarelor, pe 23 decembrie 2016, ora 09.00, este proba practică, iar pe 28 decembrie 2016, ora 10.00, va avea loc interviul.

Consiliul Judeţean Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, de referent, gradul profesional superior (2 posturi) la Serviciul Gestiune Documente şi Relaţii Publice. Concursul este organizat conform urmatorului calendar: 09 ianuarie 2017, ora 10.00, proba scrisă, iar pe 11 ianuarie 2017 are loc proba interviu.

Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de subinginer în cadrul Sistemului Hidrotehnic întreţinere cursuri de apă – Lucrări hidrotehnice. Concursul se desfășoară după următorul calendar: 12 decembrie 2016, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor, 21 decembrie 2016: proba scrisă, iar pe 29 decembrie 2016 are loc proba interviu.

Şcoala Gimnazială satul Tăriceni organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, cu 0,5 normă, de administrator financiar (contabil). Astfel, pe 14 decembrie 2016 este termenul limită de depunere a dosarelor, pe 21 decembrie 2016, ora 09.00, candidații vor susține proba scrisă, iar pe 22 decembrie 2016, ora 09.00, are loc proba interviu.

Spitalul de Pediatrie Ploieşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, respectiv un post muncitor calificat( electrician) treapta II , norma intreaga, perioada nedeterminata in cadrul Compartimentului Personal de deservire- activitati de intretinere cladiri si instalatii de apa, lumina si incalzire – al Spitalului de Pediatrie Ploiesti, post vacant in Statul de functii aprobat – HCL nr. 274/2016, un post muncitor calificat (lacatus mecanic) treapta II , norma intreaga, perioada nedeterminata in cadrul Compartimentului Personal de deservire- posturi fixe- statii centrale de oxigen – al Spitalului de Pediatrie Ploiesti, post vacant in Statul de functii aprobat – HCL nr. 274/2016, un post muncitor calificat( instalator sanitar) treapta IV , norma intreaga, perioada nedeterminata in cadrul Compartimentului Personal de deservire- activitati de intretinere cladiri si instalatii de apa, lumina si incalzire – al Spitalului de Pediatrie Ploiesti, post vacant in Statul de functii aprobat – HCL nr. 274/2016, un post muncitor calificat (atributii gestionar) treapta IV , norma intreaga, perioada nedeterminata in cadrul Compartimentului Personal de deservire- aprovizionare, manipulare, depozitare si deservire mijloace de transport – al Spitalului de Pediatrie Ploiesti, post vacant in Statul de functii aprobat – HCL nr. 274/2016 și un post muncitor necalificat (bucatarie), norma intreaga, perioada nedeterminata in cadrul Compartimentului Personal de deservire- preparare hrana în blocurile alimentare – al Spitalului de Pediatrie Ploiesti, post vacant in Statul de functii aprobat – HCL nr. 274/2016. Concursul se va desfășura după următorul calendar: 12 decembrie 2016, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor, pe 22 decembrie 2016 este programată proba scrisă, iar pe 29 decembrie 2016 are loc proba practică/interviu.