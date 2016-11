Cod galben de ninsori în Prahova, la munte! Ninge pe DN1, la Azuga

Meteorologii au emis cod galben de ninsori, începând de mâine, de la ora 17.00, până pe 2 decembrie, ora 08.00.

În acest interval, meteorologii au anunțat ninsori însemnate cantitativ și viscolite în zona de munte, nordul și centrul țării, inclusiv la Prahova.

„În intervalul menționat, aria ninsorilor va cuprinde treptat toate zonele de munte, precum și regiunile nordice și centrale. Îndeosebi în nordul Carpaților Orientali și în Munţii Apuseni, cantitățile de precipitații vor depăși local 20...25 l/mp, iar stratul de zăpadă nou depus va fi consistent. Vântul va prezenta intensificări temporare, cu viteze la rafală de 50...60 km/h şi, mai ales în zona montană înaltă, peste 65...75 km/h, viscolind ninsoarea şi reducând semnificativ vizibilitatea”, a anunțat ANM.

La această oră, Centrul Infotrafic a anunțat că a început să ningă pe DN1, la Azuga.

La nivel național, mai multe drumuri sunt în prezent cu zăpadă. Este vorba de „DN 7A km 53+000 - 81+000 Vidra - Obarsia Lotrului/VL , partial zapada 1 cm, DN 7A km 81+000 - 86+601 Obarsia Lotrului/VL - limita jud./HD, zapada 2 - 3 cm, DN 7A km 86+601 - km 91+000, Obarsia Lotrului (HD) - Groapa Seaca (HD), drum umed cu portiuni de zapada imbibata de 1 cm, DN 1R, in jud. Cluj, intre km 34+000 - 58+550 zapada de la 0 - 1 cm, DN 18, in jud. Suceava - zapada framantata 0-2 cm și DN 17A, in jud. Suceava - zapada framantata 0-1cm”, potrivit Centrului Infotrafic.