Localități din Prahova fără apă potabilă

Ca urmare a unei avarii pe magistrala platoul Dumbrăvești - Movila Vulpii -Plopeni - Păulești, alimentarea cu apă pentru comunele Păulești și Dumbrăvești se va realiza cu ajutorul cisternelor.

Pompierii militari vor ajunge în această seară cu două cisterne, a câte 5.000 de litri de apă fiecare, în satul Găgeni, comuna Păulești, și la Dumbrăvești.

„Noi am fost informați că avaria s-a produs în noaptea de miercuri spre joi, la ora 01.30. În această dimineață a existat o sedință operativă la care a participat prefectul județului, președintele Consiliului Județean Prahova, precum și mai mulți primari. Din câte am înțeles, avaria s-a produs la intrare în Dumbrăvești”, ne-a declarat Sandu Tudor, primarul comunei Păulești.

SC Hidro Prahova a postat un anunț în care se menționează inclusiv motivul pentru care a încetat distribuirea apei. „Urmare adresei nr.60/23.11.2016 transmisa de ESZ Prahova S.A. prin care ne anunta ca alimentarea cu apa potabila a fost oprita in cursul noptii (ora 1.30 a.m. 23.11.2016) din cauza unei avarii majore aparute pe tronsonul de aductiune Platou Dumbravesti - Movila Vulpii ( zona Plopeni Sat), S.C Hidro Prahova S.A este nevoita sa intrerupa distributia apei potabile pana la remedierea avariei de catre echipele de interventie ale ESZ. Sunt afectate de oprire urmatoarele localitati: orasul Plopeni, orasul Baicoi, comuna Dumbravesti. Societatea noastra isi cere scuze fata de locuitorii care vor suferi de lipsa apei potabile. Inainte de reluarea distributiei vor fi prelevate probe de apa care vor fi analizate in vederea asigurarii gradului de potabilitate al acesteia, in conformitate cu reglementarile in vigoare”, se precizează în anunțul postat pe site-ul Hidro Prahova.