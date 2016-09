Cum va fi vremea în următoarele trei zile

După o perioadă de două zile în care nu au lipsit precipitațiile, meteorologii au anunțat că vremea se menține răcoroasă.

Astăzi, vom avea parte de o zi mohorâtă, cu temperaturi cu mult mai scăzute față de cele caretrebuie să fie pentru această perioadă. Cerul va avea înnorări temporare. Va ploua local în zona montană şi submontană, unde se mai pot cumula izolat peste 15 l/mp și pe arii restrânse în rest. În zona montană înaltă, la peste 1800 m altitudine, se vor semnala precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 -14 grade Celsius. Vor fi condiţii de ceaţă.



Joi, 22 septembrie, valorile termice vor continua să se mențină mai coborâte decât cele climatologic specifice în ultima decadă a lunii septembrie. Cerul va avea înnorări temporare, unde pe timpul zilei va ploua local, îndeosebi la munte. În restul ţării, cerul va fi variabil, iar ploile izolate. În zona montană înaltă, vor mai fi precipitații mixte. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 in depresiuni și 20 de grade in restul teritoriului.



De vineri, meteorologii au anunțat că valorile termice diurne vor marca o creştere în toată ţara, însă vremea se va menţine răcoroasă dimineaţa şi noaptea. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 23 de grade, iar cele minime, în general, între 3 și 12 grade. Vremea va fi in general frumoasa, insorrita, cu putine ploi pe la munte si ceata in orele dimineatilor.

La această oră, la Vârful Omu, se înregistrează minus 4,8 grade Celsius.