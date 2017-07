Veolia a intrat în Asociația Petrolul 52. Comunicatul suporterilor

Uniunea Suporterilor Petroliști a emis un comunicat de presă prin care anunță intrarea în ACS Petrolul 52 a patru reprezentanți ai grupului Veolia, printre care se numără și Mădălin Mihailovici.

Comunicatul USP, publicat și de sportonlineph.ro:

Dragi suporteri petrolisti,

Uniunea Suporterilor Petrolisti doreste sa va informeze ca ieri, 12.07.2017, a avut loc o noua Adunare Generala a ACS Petrolul 52, la care au participat si reprezentantii sai Eduard Opaschi si Mugur Oprescu. Adunare Generala a avut urmatoarea Ordine de zi:

Iesirea a 15 suporteri din asociatie. In acest moment USP mai are doi membri in Comitetul Director: Eduard Opaschi si Mugur Oprescu. Intrarea in asociatie a 4 reprezentanti ai grupului Veolia, printre care si Madalin Mihailovici. Intrarea Veolia Apa Servicii SRL ca asociat-partener in asociatie. Va fi semnat un contract de parteneriat intre ACS Petrolul 52 si Veolia Apa Servicii SRL. Imputernicirea unui grup de 4 persoane care sa depuna dosarul Petrolului Ploiesti la FRF pentru inscrierea in Liga a 3-a.

Speram ca noile modificari aduse in cadrul asociatiei, precum si semnarea contractului de parteneriat cu Veolia, vor insemna un pas inainte pe drumul spre profesionalism al clubului Petrolul Ploiesti.

Uniunea Suporterilor Petrolisti va continua sa va informeze despre realitatile din interiorul clubului, ramanand fidela principiului transparentei afirmat inca de la inceputul existentei sale.

Tot in acest sens, Uniunea Suporterilor Petrolisti propune Conducerii Asociatiei, in special Presedintelui Cristi Vlad, o profesionalizare a administrarii asociatiei:

- Invitarea numai IN SCRIS(scrisoare recomandata) a membrilor Adunarii Generale sau a Consiliului Director, dupa caz.

- Realizarea in mod obligatoriu a prezentei la Adunarea Generala/Consiliul Director, pentru a se stii cu certitudine ca toti cei prezenti in sala au calitatea necesara pentru a fi prezenti la lucrari.

Multumim,

Uniunea Suporterilor Petrolisti