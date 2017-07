Cadou de la Guvern - Stadion de 12 milioane de euro în judeţul lui Dragnea

Cine nu a auzit despre performanţele celebrelor echipe Sporting Roșiori, FCM Alexandria și Voința Saelele? Ele sunt cele mai bine cotate echipe ale judeţului Teleorman şi toate trei evoluază în liga a 3-a.

Ca să nu râdeţi, crezând că am greşit numele echipei Voinţa, să ştiţi că aşa se numeşte... Saelele. Acum, după ce am lămurit acest aspect, care ar fi putut să stârnească furia maselor, să mai precizez un fapt banal, fără de care nu prea aveam cu ce să umplu ştirea: ministrul dezvoltării, Sevil Shhaideh, a alocat printr-un proiect de hotărâre de Guvern, 12 milioane de euro pentru construirea utilului şi atât de necesarului stadion din Alexandria. Expunerea de motive este halucinantă: stadionul este absolut necesar pentru oraşul Alexandria, pentru că numărul de locuri al actualului stadion este sub cel necesar pentru Liga întâi, nu are sistem de nocturnă, iar spaţiile pentru echipe şi oficiali sunt prea mici.

Cele 12 milioane vin de la Guvern, însă există şi un supliment de viteză de 300.000 de euro de la Primăria municipiului Alexandria. Ce reprezintă până la urmă 12 milioane de euro, comparativ cu extraordinara performanţă a celor de la Voinţa Saelele, echipă care a promovat "magna cum laude", din liga a patra în liga a treia, învingând mult mai titratele CS Viaţa Nouă Olteni, ACS Ajax Botoroaga, AS Atletic Orbeasca sau ACS Drăgăneşti Vlaşca.

Sunt aşadar 12.000.000 de euro, de la Ministerul Dezvoltării pentru stadionul emblemă al Teleormanului. Dacă lucrarea va fi executată de Teldrum & prietenii, nu ar fi uimitor, însă merită să le atragem atenţia că gazonul nu poate fi înlocuit cu asfalt.