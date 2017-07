Ploiești Basketball angajează manager sportiv

Iubesti sportul si vrei sa iti pui amprenta pentru dezvoltarea acestuia in sectorul juvenil? Hai in echipa Ploiesti Basketball !!!

Cerinţele postului:

- Contribuie la elaborarea programelor de dezvoltare pe termen scurt si mediu ale clubului

- Implementeaza contracte cu sportivii si cu membrii clubului

- Coordoneaza activitatea desfasurata in cadrul sectiilor pe ramura de sport din cadrul clubului, precum si activitatea antrenorilor, in vederea realizarii scopului si obiectului de activitate ale clubului;

- Se asigura asupra indeplinirii sarcinilor de catre personalul din subordine si urmareste aplicarea masurilor pe care le dispune;

- Propune aplicarea, in conditiile legii, de sanctiuni disciplinare pe linie sportiva, in cazul savarsirii de abateri disciplinare si masuri de reparare a prejudiciilor produse;

- Propune spre avizare directorului general planurile metodologice si de pregatire intocmite de catre metodist si antrenorii clubului si propune corectii;

- Analizeaza periodic, impreuna cu antrenorii, stadiul indeplinirii obiectivelor stabilite si rezultatele realizate de sportivii legitimati la club si prezinta situatii centralizatoare directorului general;

- Participa la intocmirea calendarului competitional intern si international al clubului si urmareste derularea acestuia prezentand propuneri de optimizare a activitatii atunci cand se impune

- Contribuie la stabilirea pentru fiecare antrenor, prin fisa postului, a numarului de grupe de sportivi pe niveluri valorice si a numarului minim de sportivi legitimati sau nelegitimati cuprinsi in pregatire;

- Implementeaza programe de dezvolatare a marcii/brandului clubului, precum si programe de selectie a sportivilor.

- Organizeaza evenimente si contribuie la perpetuarea relatiilor cu sponsorii, mass-media si cu toti cei ce sprijina activitatea clubului.Daca crezi ca te incadrezi in cerintele noastre - asteptam cv-ul tau pe Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.