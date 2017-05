Șumudică și Niculescu își dispută Cupa României la Ploiești

Cei doi tehnicieni, Claudiu Niculescu și Marius Șumudică, au susținut astăzi, la Ploiești, o conferință de presă. Aceștia și-au făcut timp și să se fotografieze cu trofeul Cupei României pe gazonul stadionului Ilie Oană, potrivit FRF.

Practic, pentru ambele echipe ar fi o premieră câștigarea Cupei României.

„E greu, dar e bine pentru că reflectă munca echipei care va pune mâna pe el", a spus Șumudică. La rândul său, Claudiu Niculescu a susținut că are, ca jucător, trei trofee.„Ca jucător, l-am câștigat de mai multe ori, am trei trofee, dar ca antrenor Șumi are un palmares mai bun față de mine", a susținut Niculescu potrivit FRF.

Citește și: Mircea Sandu a fost pus sub acuzare de DIICOT



Partida dintre Astra Giurgiu și Voluntari se va disputa sâmbătă, 27 mai, de la ora 20.45. Tot sâmbătă, 27 mai, de la ora 17:00, pe stadionul Ilie Oană va avea loc finala Cupei României U19, UTA Bătrâna Doamnă - FC Viitorul.

La cele două partide disputate la Ploiești sunt invitați fotbaliștii cu minimum o prezență în tricoul echipei naționale a României, precum și cei care au în palmares minimum 300 de jocuri în primul eșalon românesc. Aceștia au primit invitații din partea FRF. (foto: FRF).