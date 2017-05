Cine sunt câștigătorii Cupei Metigla la baschet școlar

Sambata, 20 mai 2017, s-a desfăşurat finala celei mai infocate competitii de baschet de masa pentru copii si tineri, din judetul Prahova - ”Cupa Metigla”.

Pe parcursul intregii saptamani 15-20 mai, 22 de scoli gimnaziale si licee din Prahova, aproximativ 1000 de jucatori, au jucat baschet in scolile lor, iar semifinalele si finala au avut loc la C.N. Mihai Viteazul Ploiesti.

In ciuda vremii partial ploioase, meciurile din finala s-au derulat in conditii bune, dorinta de a castiga un loc pe podium insotindu-i cu ardoare pe toti cei intrati in competitie. Organizatorii au rasplatit implicarea tinerilor cu medalii, cupe si premii importante. O tombola cu premii a oferit sansa la castig tuturor celor prezenti, iar muzica, mascota competitiei, prezenta majoretelor si intrecerea galeriilor au facut evenimentul sportiv si mai atractiv.

Felicitam:

cele 2 echipe castigatore - echipa C.N.Mihai Viteazul Ploiesti, la categoria liceu si echipa C.N. Nicolae Grigorescu Ploiesti la categoria gimnaziu;

cei 2 “MVP”s ai aceastei competitii - Grigore Sorin din C. N. Al. I. Cuza Ploiesti si Stanescu Mihai din Scoala Gimnaziala "Nicolae Iorga” Ploiesti;

castigatoarea premiului galeriei - Scoala Gimnaziala Nicole Iorga Ploiesti;

castigatoarea tabletei Samsung, la tombola cu premii organizata cu acest prilej, Maria Ionita, Scola Gimnaziala Nicole Iorga Ploiesti;

echipa voluntarilor organizatori, tineri apartinand centrului de tineret Youth Hub al Asoc. Un Strop de Fericire;

cadrele didactice si elevii din scolile inscrise in campionat.

Multumim partenerilor care au facut posibil acest eveniment: Colegiul National "Mihai Viteazul", Ploiesti, Solaris Sporting Club Ploiesti, Federatia Romana de Baschet, Starbucks Ploiesti, Mado Ploiesti, Tymbark Romania , Kiss Fm, Observatorul Prahovean - Stiri din Ploiesti & Prahova, Telegrama, Will FM, Ploiesti Dancers.

Scolile participante la competitia din anul acesta au fost: Colegiul National "M. Viteazul" Ploiesti, Colegiul National "Al.I. Cuza" Ploiesti, Colegiul National "I.L.Caragiale" Ploiesti, Colegiul National "N. Stanescu" Ploiesti, Colegiul National "Jean Monnet" Ploiesti, Colegiul National "M. Cantacuziono" Sinaia, Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii "Victor Slavescu", Colegiul Tehnologic "Elie Radu" Ploiesti, Liceul Tehnologic "1 Mai Ploiesti", Liceul Teoretic "Grigore Tocilescu" Mizil, Sc. Gimnaziala "Sf. Nicolae" Mizil, Sc. Gimnaziala "Nicolae Iorga" Ploiesti, Sc Gimnaziala "Grigore Moisil", Sc Gimnaziala "Elena Doamna", Școala Gimnaziala ”Radu Stanian” Ploiesti, Scoala Gimnaziala " H.M. Berthelot" Ploiesti, Scoala Gimnaziala "Ion Campineanu" Campina, Scoala Gimnaziala Varbila, Scoala Gimnaziala comuna Plopu, Scoala Gimnaziala "Nichita Stănescu" comuna Ceptura, Scoala Gimnaziala "Canuta Ionescu" Urlati.