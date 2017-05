Simona Halep a câştigat turneul de la Madrid

Simona Halep revine pe locul patru în clasamentul mondial, după ce a câştigat, pentru a doua oară consecutiv, turneul de la Madrid.

Finala disputată împotriva Kristinei Mladenovici (Franţa), a durat 2 ore şi 44 de minute. După înmânarea trofeului, Simona Halep a declarat:

„Mulțumesc foarte mult. Trofeul este foarte greu, dar e prea frumos ca să-l las din mână. Felicitări și Kristinei. Îți doresc să ajungi în Top 10 în acest an. Suntem doar la începutul sezonului și ai jucat foarte bine până acum. Țin să le mulțumesc și sponsorilor, mă simt foarte norocoasă că am reușit să câștig două titlulri la rând. De asemenea, am mai jucat aici o finală, deci Madridul este un loc foarte special pentru mine.”

Citește și: O româncă a fost rănită în explozia de lângă Madrid