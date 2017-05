Au alergat pentru Daria! Cros umanitar în Prahova

Duminică, 7 mai, s-a desfăşurat Crosul Comunei Cornu, a V-a ediţie, la baza sportivă a Comunei Cornu, eveniment organizat de către Asociaţia Clubul Sportiv „KOKKI” din Cornu.

270 de concurenţi s-au înscris la linia de start şi au dovedit spirit de competivitate, fair-play şi bună-dispoziţie. La proba denumită „family run” s-au înscris 18 echipe (părinte-copil) care au alergat în regim de ştafetă. Ceilalţi participanţi, copii, tineri şi adulţi au alergat pe distanţe impuse de programul evenimentului sportiv.

Surpriza acestei competiții a fost participarea elevilor de la Școala de Poliție ”Vasile Lascăr” din Câmpina – 120 de elevi – care au concurat la categoria 18-30 ani masculin și feminin.

Acest eveniment a urmărit promovarea sportului pentru toţi, a unei educații prin mișcare și a unui stil de viață sănătos în rândul copiilor, tinerilor și adulților. De asemenea, ediția de anul acesta a avut și un scop caritabil: strângerea de fonduri necesare achizițonării unui aparat de monitorizare a glicemiei pentru o fetiță de 7 ani diagnosticată cu diabet de tip 1.

„Prin organizarea celei de-a cincea ediţii a Crosului comunei Cornu, am urmărit să aducem oamenii pe terenul de sport pentru a se bucura de beneficiile pe care le au mişcarea şi sportul în viaţa noastră. De asemenea, am mobilizat comunitatea pentru a fi alături de Daria în lupta ei cu această boală: diabetul. Am reușit să strângem suma de 1400 de lei la care s-au adăugat și cei 450 de lei strânși de către preoții din parohia Cornu de Jos și care ni s-au alăturat acestei campanii umanitare”, a menţionat Flavian Grădeanu, Președintele ACS KOKKI.

Partenerii acestui eveniment au fost: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Prahova, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova, Primăria comunei Cornu și doamna adminsitrator a Sălii de Sport a comunei Cornu, Gabriela Dobrescu.

”Câștigătorii locurilor I, II și III au primit medalii, diplome și premii de la sponsorii evenimentului: Liderfan Electric, Ribalpin Prest Serv SRL, Legrand G&G SRL, Avon Cosmetics, Petro Construct S.A., Librăria Diverta din Câmpina, Domeniile Panciu și Kidibul. Fiecare concurent a beneficiat la sfârşitul cursei de sucuri de la Kidibul, apă şi ciocolată (spre bucuria celor mici, în special!). De asemenea, dorim să le mulţumim paramedicilor de la ISU Prahova care şi în acest an au asigurat asistenţa medicală”, a mai declarat Flavian Grădeanu.

Donațiile pentru acest caz continuă pentru că suma de care are nevoie Daria este de 4000 de euro anual, bani care reprezintă contravaloarea aparatului (1200 euro) și senzorii acestuia (numai o cutie de senzori costa 280 de euro și sunt valabili o lună de zile!). Contul în care se pot face donații este: RO 58 RNCB 0208 0731 1897 0001 – deschis la BCR, sucursala Câmpina, titular de cont: Nedelcu Lavinia.