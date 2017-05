Înscrie-ți echipa la campionatul de baschet interșcolar Cupa Metigla

Asociatia “Un Strop de Fericire” anunta prelungirea inscrierilor la Campionatul de baschet interscolar Cupa Metigla, pana in data de 10 mai 2017!

Tinerii din scolile deja inscrise la competitie, sunt incurajati sa-si faca echipa si sa se inscrie la:

www.youthhubsportevents.eu/.

Competitia se adreseaza elevilor de gimnaziu si liceu din Prahova si se desfasoara in perioada 15-20 mai 2017. Finala campionatului se va desfasura in ziua de 20 mai, incepand cu ora 10.00, la C.N.M. Viteazul Ploiesti.

Scolile participante la competitia din anul acesta sunt: Colegiul National M. Viteazul Ploiesti, Colegiul National Al.I. Cuza Ploiesti, Colegiul National I.L.Caragiale Ploiesti, Colegiul National N. Stanescu Ploiesti, Colegiul National Jean Monnet Ploiesti, Colegiul National M. Cantacuziono Sinaia, Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii Victor Slavescu", Colegiul Tehnologic Elie Radu Ploiesti, Liceul Tehnologic 1 Mai Ploiesti, Liceul Teoretic "Grigore Tocilescu" Mizil, Sc. Gimnaziala Sf. Nicolae Mizil, Sc. Gimnaziala Nicolae Iorga Ploiesti, Sc Gimnaziala Grigore Moisil, Sc Gimnaziala Elena Doamna, Școala Gimnaziala ”Radu Stanian” Ploiesti, Scoala Gimnaziala " H.M. Berthelot" Ploiesti, Scoala Gimnaziala "Ion Campineanu" Campina, Scoala Gimnaziala Varbila, Scoala Gimnaziala comuna Plopu, Scoala Gimnaziala "Nichita Stănescu" comuna Ceptura, Scoala Gimnaziala "Canuta Ionescu" Urlati.

Sponsorul evenimentului sprijina interesul scolilor de a sustine tinerii in practicarea sportului, oferind panouri de baschet si echipamentul necesar.

Campionii de anul acesta ai Cupei Metigla vor castiga medalii, cupe si premii constand in material sportiv. De asemenea, la finala din 20 mai sponsorul premiaza cea mai numeroasa si entuziasta galerie, iar cei mai norocosi spectatori prezenti in tribuna vor avea sansa sa castige premii importante la tombola organizata( fisier atasat).

Asociatia “Un Strop de Fericire”, cu sprijinul Coilprofil Romania organizeaza, pentru al treilea an consecutiv, Campionatul de baschet interscolar “Cupa Metigla”. Competitia se desfasoara in saptamana 15-20 mai 2017, in orasul Ploiesti.

Obiectivul competitiei este incurajarea practicarii sportului si sustinerea unui stil de viata sanatos, in randul tinerilor.

Mai multe detalii pe http://www.stropdefericire.ro/campionatul-de-baschet-interscolar-cupa-metigla-2017-editia-iii/

Asociatia „Un Strop de Fericire” este o organizatie nonprofit infiintata in anul 2012. Aceasta incurajeaza educatia si dezvoltarea personala a tinerilor prin implicare in proiecte locale si internationale, organizeaza evenimente sportive care promoveaza un stil de viata activ si sanatos, sprijina integrarea sociala a tinerilor din mediul defavorizat. Detalii despre aceste proiecte puteti gasi pe www.unstropdefericire.ro