Zicu, fost fotbalist al Petrolului, amendat pentru că nu avea luminile aprinse. Cum arăta mașina Poliției :)

Ianis Zicu a fost, în seara de duminică, protagonistul unui episod mai puţin obişnuit. Întreaga poveste a fost evocată de fotbalistul de 33 de ani pe pagina de Facebook.

Ultima oară la Petrolul și ASA Târgu Mureş, Ianis Zicu, este în prezent liber de contract, deşi a fost în discuţii avansate cu două formaţii din Bulgaria. În aşteptarea unei noi provocări, mijlocaşul ofensiv şi-a luat o amendă. Concret, el a uitat să îşi aprindă farurile la maşină şi va plăti suma indicată de agent fără nicio problemă. Comicul de situaţie vine, însă, din faptul că poliţistul care l-a amendat pentru lumini se deplasa într-un vehicul "chior": potrivit relatărilor lui Zicu, maşinii de poliţie nu îi funcţiona un far şi un stop.

sursa: digisport.ro





Postarea fotbalistului:

Haideţi să vă povestesc o întâmplare...dacă este haioasă sau nu...vă las pe voi să decideţi :) Aseară, când am ieşit din curte, sistemul de iluminare al maşinii nu era pe modul automat...prin urmare am uitat să aprind farurile...fiind pe un bulevard iluminat, nu mi-am dat seama imediat că nu sunt aprinse...la 100 de metri de casă, pe Bulevardul Pipera, mă opreşte acest domn şi îmi spune că am probleme cu farurile...opresc motorul şi îl pornesc din nou...farurile erau în continuare stinse...imediat mi-am dat seama şi le-am pus pe modul automat şi au pornit luminile...a mers domnul poliţist la maşină şi m-a amendat....dar vă rog să priviţi pozele cu maşina de POLITIE :).......are o defectiune în partea din dreapta faţă şi încă una în partea din stânga spate...nu îi funcţionează un far şi un stop....eu am să plătesc amenda pentru că este corect şi normal să suport orice consecinţă legală atât timp cât eu nu aveam luminile aprinse pe un drum public (chiar dacă maşina mea nu avea nicio defecţiune şi doar am omis să aprind farurile pentru câteva secunde)...dar este corect să fiu judecat de "cineva" care chiar are defecţiuni mari la sistemul de iluminare al maşinii şi circulă aşa pe drumurile publice, punând în pericol viaţa oamenilor?....dar cel mai grav este faptul că acel "cineva" este exact cel care trebuie să ne protejeze... :(...oare pe domnul din imagine o să-l tragă cineva la răspundere pentru că foloseşte o maşină care nu este corespunzatoare din punct de vedere tehnic????", se întreabă Zicu pe pagina personală de Facebook

