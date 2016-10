Reacția primarului Dobre, după ce a fost certat de un suporter al Petrolului

După ce un suporter a criticat lipsa de implicare a primarului Ploieștiului în proiectul Petrolul 52, Adrian Dobre i-a transmis un mesaj.

Un suporter i-a reproșat, pe pagina de Facebook a primarului Dobre, lipsa de implicare a edilului în proiectul noului Petrolul:

"Buna seara domnule primar! Ma scuzați ca va deranjez la aceasta ora târzie.poate acest comentariu nu are legătura cu postarea dumneavoastră dar sper sa luați măsuri in legătura cu asta! Eu nu inteleg de ce primăria Ploiestului nu de implica in fotbalul prahovean.Stiti si dumneavoastră ca Petrolul este un "nume" care vinde..dar înainte de toate Petrolul este o stare de spirit.este echipa locală pe care noi,prahovenii o iubim si ne doare sufletul ca ne chinuim asa.nu contează ca noi jucam in ce liga jucam,noi tot susținem echipa!ma intreb cum primarul de la Bușteni poate susține AS Petrolul 52 si dumneavoastră nu.cum adică ? Eu nu concep asta.este echipa Ploiestiului.sa va fie rusine tuturor care faceți parte din primărie! #cuPetrolultotînainte"

Primarul Dobre i-a răspuns suporterului indignat astfel:

Buna ziua domnule Stancu,

Fiind vorba despre un subiect care starneste pasiuni puternice si despre dragostea neconditionată pe care niste oameni inimosi și devotati o au fata Petrolul, o sa va ofer un raspuns sincer, pe care putini politicieni vi l-ar da. Asta cu riscul ca ”cineva” sa-l vada si sa genereze un nou scandal politic.

Cand este vorba de fotbal, poate nu sunt la fel de pasionat de Petrolul ca dumneavoastra – adica nu sunt un ultras, dar, cand este vorba despre Ploiesti, chiar sunt. Petrolul Ploiesti este parte importanta a istoriei orasului, deci nu am cum sa nu fiu foarte interesat despre ce se intampla cu aceasta echipa – generator al atator pasiuni si momente frumoase unice pentru ploiesteni.

Din acest punct de vedere, ne asemanam foarte mult: dumneavoastra doriti ca echipa pe care o iubiti sa se bucure de respectul pe care il merita, eu doresc acelasi lucru pentru cetatenii orasului pe care il conduc.

Din prima secunda de cand ploiestenii m-au ales primar al lor, am incercat sa impun in primarie un alt stil de lucru, total diferit fata de ce au facut cei de pana acum. Oricat de ciudat ar parea pentru un om care se bucura de sustinerea unui partid, un obiectiv principal al meu este acela de a tine politicul la distanta de actul administrativ. Implicit la distanta de acest nou proiect, Petrolul 52, rod al initiativei unor oameni exceptionali, dedicati total renasterii echipei si care nu sunt interesati ca la alegerile din decembrie sa contorizeze voturi. Din acest punct de vedere, personal si institutional am sprijinit neconditionat proiectul.

Trebuie sa fiti de acord cu mine ca aniversarea a 50 de ani de la victoria istorica impotriva echipei FC Liverpool era momentul ideal pentru orice politician care vrea sa puncteze bine la imagine in fata suporterilor. Din nefericire, acest lucru s-a si intamplat: un politician care in decembrie va candida la Senat pe listele PSD ”a confiscat” momentul inca de acum cateva saptamani.

În consecinta am luat decizia de a nu implica institutia pe care o conduc si, atentie, echipa si istoria ei, in jocul politic. Indiferent de interpretari sau speculatii, am facut asta tocmai din respect fata de un eveniment al unui grup de suporteri și foste glorii ale echipei, care are un obiectiv formidabil de atins. Va rog sa ma credeti ca am fost constient de faptul ca este posibil sa pierdem voturi atat eu, cat si partidul din care fac parte.

In viziunea mea, reconstructia Petrolului este un obiectiv mult prea serios si de durata. Astazi, de implentarea lui se ocupa oamenii potriviti. Este un subiect despre care vom mai vorbi si, sunt convins, veti avea ocazia sa constatati cine sustine cu adevarat echipa atunci cand nu mai exista mize electorale imediate.