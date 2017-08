Elevii din clasa a V-a vor avea un singur manual cu 296 de pagini

Elevii claselor a V-a nu vor avea la inceputul anului scolar manuale pe banci. Acest lucru este deja o realitate, iar Ministerul Invatamantului a gasit solutia: va realiza un Super Manual. Un ghid cu 296 de pagini care va acoperi toate materiile pentru care nu vor exista manuale.

Elevii vor invata dupa acest Super Manual timp de opt saptamani."Pana la data de 8 sept in fiecare scoala va ajunge acel indrumator-ghid pentru elevi, care va acoperi materiile din planul de invatamant”, a anuntat ministrul Educatiei.

Cine este de vina pentru lipsa manualelor? Explica Liviu Pop: "Asa cum am spus, nu am oprit si nici nu puteam opri licitatia, si-a parcurs termenii, s-au depus contestatii de catre 16 edituri, unele dintre ele abonate doar la contestatii, acestea sunt la CNSC, unele cu intarziere de 20-30 de zile in comunicare, am facut adresa la CNSC sa vedem care este procedura, cand se va putea finaliza contestatia si sa vedem ce avem de facut pentru elevi si pentru profesorii care vor preda pe baza noilor programe la clasa a V-a".

177.000 de copii vor deveni, asadar, o "generatie de sacrificiu", dupa cum insusi ministrul i-a numit.

