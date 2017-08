Apa caldă, întreruptă în cartierul Mihai Bravu pentru finalizarea lucrărilor. Lista străzilor afectate

Veolia Energie Prahova anunta finalizarea unui set de lucrari de modernizare si interventie controlata la reteaua primara de termoficare in perimetrul cartierului Mihai Bravu pentru zilele de 16 August, 2017 respectiv 17 August, 2017.

Astfel, in cursul celor doua zile, furnizarea cu apa calda va fi intrerupa in intervalul orar 8.30 18.00, pentru blocurile arondate punctelor termice 2 si 3, in perimetrul strazilor: Petrochimistilor, Metalurgistilor, Chimiei si Mihai Bravu.

”Echipele Veolia Energie Prahova vor lucra in mod dedicat la desfasurarea acestor lucrari, incercand sa reduca la minimum intervalul orar in care consumatorii ar putea fi afectati de intreruperi in furnizarea apei calde. Ne cerem scuze consumatorilor din zona afectata pentru disconfortul creat si îi asiguram ca echipele noastre depun toate eforturile pentru finalizarea cat mai rapida a acestor lucrari, in aceeasi idee a modernizarii a orasului nostru. Stam la dispozitia clientilor cu privire la stadiul lucrarilor si alte informatii la nr. 0 800 800 255 (gratuit, reţeaua Telekom) şi 0244 408 888 (tarif normal, orice reţea de telefonie fixă sau mobilă) - Centrul de Apel non–stop al Veolia Energie Prahova.”

Se arată în comunicatul Veolia.