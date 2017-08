Ministrul Finanţelor: "Fondurile de pensii Pilonul II iau comisioane de sute de milioane de lei din pensiile romanilor

Citește și: Pensiile speciale au costat 714 milioane de euro în primele șase luni din 2017



Ministrul Finantelor lansează nou atac la pensiile din pilonul II: "Fondurile de pensii Pilonul II iau comisioane de sute de milioane de lei din pensiile romanilor. În conturile administraţiilor de fonduri private- Pilonul II- merg comisioane de câteva sute de milioane de lei pe an în loc sa vină în pensiile românilor, a transmis ministrul Finanţelor, Ionuţ Misa, potrivit Mediafax.

Ministrul a declarat, într-o emisiune TV, că "exista un principiu european, care spune sa nu iei comisioane din ceea ce nu ai facut. Or, administratorii de pensii - Pilonul II - iau acele comisioane de administrare de 2,5%, bani care se duc in conturile lor in loc să vină în pensiile romanilor". Misa a mai spus că instituţia pe care o conduce, poartă discuţii cu Autoritatea de Supraveghere Financiară şi cu reprezentanţii managerilor de fonduri.



Probabil că la început s-au avut în vedere şi profiturile administratorilor, şi gestionarea în caştig pentru pensii, dar acum nu ştiu dacă acel comision îşi mai are raţiunea, a mai precizat Misa. După audierea sa de validare ca ministru din iunie, în Parlament, Ionuţ Misa a mentionat că Pilonul II de pensii se va desfiinţa, ulterior revenind şi retrăgându-şi declaraţia. La acel moment, ministrul a spunea: "Pilonul II de pensii se va desfiinţa, iar banii se vor întoarce la cei care au cotizat, aceştia avand posibilitatea de a opta pentru bugetul asigurărilor sociale sau pentru pilonul III de pensii. Vor opta între stat si privat." Mai apoi, oficialul şi-a schimbat diametral punctul de vedere: "Nu am declarat că voi susţine desfiinţarea Pilonului II de pensii. Nici nu am în intenţie să fac acest lucru. Nu există în Programul de guvernare această măsură. Am răspuns unei întrebări, care probabil a fost interpretată greşit, în legatură cu posibilitatea naţionalizarii Pilonului II de pensii".

Devine astfel din ce în ce mai clar, că suspciunile privind disperarea Guvernului de a pune mâna pe banii cu care nu are nicio legătură, este o prioritate. Declaraţiile contradictorii, neasumarea lor ulterioară, pseudo-contrele din pardidul de guvernământ sunt menite să creeze confuzie, iar astfel de poveşti să fie tranşate în defavoarea oamenilor, doar pentru a fi acoperite deficitele bugetare.