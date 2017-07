Un consilier și-a pierdut telefonul în fața Primăriei Ploiești. Mesaj de mulțumire pentru un elev

Consilierul local Andrei Gheorghe i-a mulțumit public unui tânăr care i-a returnat telefonul mobil, pe care acesta îl pierduse în zona Palatului Administrativ din Ploiești.

Mesajul postat de consilierul local pe Facebook:

Tânărul de lângă mine se numește Ghe. Mihai Valentin, este elev la liceul Victor Slăvescu și locuiește în com. Balta Doamnei, sat Curcubeu. Probabil vă întrebați de ce am postat această fotografie. Am postat-o pentru că m-au impresionat onestitatea și cinstea lui. Ce s-a întâmplat! In data de 27.07.2017, am pierdut telefonul mobil, în fața clădirii Palatului Administrativ. Eram convins că nu-l voi mai găsi, însă la o oră după ce l-am pierdut, am fost sunat de un prieten să-mi spună că telefonul meu se află la el. Întâlnindu-ma cu acest prieten să-mi dea telefonul, mi-a spus că a fost apelat de acest tânăr, să-i dea telefonul găsit, considerând că mă cunoaste. In primul rand m-a impresionat gestul tânărului, de a inapoia telefonul gasit, iar în al doilea rand, m-a frapat fsptul că el a considerat acest lucru o normalitate și nici măcar nu dorit să cunoască proprietarul telefonului, așteptând o eventuală recompensă. Ca atare l-am căutat a doua zi, să-i mulțumesc și sa- l felicit pentru atitudinea lui. Tot pe această cale felicit părinții lui pentru educația pe care i-au dat-o și să fie mândri de el. De asemenea transmit conducerii liceului Victor Slăvescu, că pot fi mândri cu asemenea elevi. În concluzie, cred că acest tânăr, merită respectul și aprecierea noastră!