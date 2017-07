Verdict în cazul ploieștencei care ar fi murit de epuizare la o multinațională

La zece ani de la moartea Ralucăi Stroescu, despre care s-a crezut că ar fi fost provocată de epuizare, instanța a decis că a fost victima unui malpraxis. Ultimul medic, care a consultat-o cu câteva ore înainte de deces și nu a depistat că era la un pas de comă diabetică, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare.

Medicul Angela Culeva a fost obligat la plata unor despăgubiri de 100.000 de euro, în solidar cu clinica privată la care lucra în 2007, potrivit digi24.ro.

Decizia instanței nu este definitivă și poate fi contestată.

Reamintim că, în 2007, Raluca Stroescu, manager de audit la o o mare corporaţie din Bucureşti, a murit de epuizare. Aceasta se simţea slăbită, aşa că s-a dus la un medic de la o clinică renumită pentru consultaţie, însă a fost trimisă acasă după un diagnostic controversat. "S-a pus un diagnostic de anorexie si sindrom casectic, i s-a administrat o perfuzie, i s-a recoltat analize fara sa fie cerute in regim de urgenta si a fost trimisa acasa. La mai putin de sase ore de la consultul doamnei doctor, Raluca a decedat", a relatat avocatul Marina Constantinescu pentru sursa citată.



Autopsia a scos la iveala faptul ca tânăra suferea de trei luni de diabet.

Femeia lucra într-un stres permanent și s-a plâns unei prietene că vrea să-și găsească alt job, printr-un e-mail făcut public după deces. „Daaaaaaaaaa, ma intereseaza orice job. Aici e super naspa. Au tot plecat oameni, nu mai avem manageri decat 3, coordonez mai multe echipe in acelasi timp, in unele echipe nu am seniori. Clientii ma cauta, telefonul suna nonstop:) noaptea fac OMF-uri si IFRS-uri, inclusiv sambata si duminica.(...)... nu mai vreau... Vreau orice serviciu, numai sa plec de aici... Nu am mai dormit de nu stiu cate saptamani.... maxim 5 ore pe noapte, inclusiv sambata si duminica... Poti sa ma recomanzi oriunde, ca o sa ma descurc.... Mai greu ca aici nu exista.".

Femeia este înmormântată în Cimitirul Viișoara din Ploiești.