Apel umanitar! Ajutați-l pe Cristian să ducă o viață normală

Un băiețel de numai șase luni din Urlați are urgent nevoie de ajutorul semenilor săi. Cristian Ayan Bratu a fost diagnosticat cu Tetralogie Fallot iar în luna august este programat pentru operația care l-ar putea face să poată trăi o viață normală, ca oricare alt copil. Problema pentru părinții săi tineri, însă, o reprezintă banii.

Operația costă 35.000 de lei iar familia nu are de unde să facă rost de atâția bani. ”Băiețelul cel mic de 6 luni suferă de Tetralogie Fallot, iar la sfarșitul lunii August are nevoie de intervenție chirurgicală la spitalul Monza din Bucuresti. Costă 35.100 de lei, bani de care noi nu reușim să facem rost”, povestește Mirela, mama micuțului Cristian.

Necazurile au apărut pentru acesta în primele trei săptămâni de viață, când familia a aflat că are hipotiroidism congenital. ”Am fost la București pentru niște analize să vedem dacă se confirmă hipotiroidismul și acolo am văzut că are și asta. Pe data de 9 iunie am fost la ultima ecografie și ni s-a dat verdictul. Micuțul nostru are Tetralogie Fallot. Ne-a bucurat mult că operația se poate face în România, pentru că vine un medic renumit din Germania, însă ne-a speriat rău costul. Am încercat în toate părțile să facem rost de acești bani, însă timpul este prea scurt și n-am reușit”, susține Mirela Șerban.

Cei care îl pot ajuta pe Cristian pot lua legătura cu familia la numărul de telefon 0726.031.228 (Șerban Mirela Mihaela, mama lui Cristian) sau pot face donații în contul deschis de familie pentru această cauză: RO52BRDE300SV15714753000.

Potrivit SfatulMedicului.ro, Tetralogia Fallot este cel mai frecvent întâlnit defect cardiac congenital cianogen, și constă de fapt în asocierea a patru anomalii anatomice (chiar dacă în general doar trei sunt clinic prezente). Afecțiunea este încadrată în bolile cu potențial cianogen, cele care induc bebelușului încă de la naștere aspectul albăstrui, din cauza faptului că în urma acestui defect fluxul de sânge oxigenat din circulația sistemica devine necorespunzător nevoilor. Pacienții cu tetralogie Fallot prezintă cianoză (învinețirea extremităților, buzelor, unghiilor) chiar de la scurt timp după naștere, ceea ce atrage imediat atenția personalului medical din maternitate.

Principalele caracteristici ale tetralogiei Fallot sunt: stenoza infundibulară (obstrucția fluxului sangvin din ventriculul drept), defect de sept ventricular, aorta dextropoziționată și hipertrofie de ventricul drept. Ocazional, unii pacienți prezinta și defect septal atrial, atunci afecțiunea fiind denumită pentada Fallot (constă în 5 defecte).

Deoarece tetralogia Fallot este o afecțiune cu evoluție progresivă, mulți copii au nevoie de corecție chirurgicală. Momentul cel mai potrivit pentru realizarea acesteia depinde însă de foarte mulți factori, inclusiv de intensitatea simptomatologiei și de defectele asociate (de exemplu atrezie pulmonară, multiplu defect de sept ventricular). Actualmente, specialiștii sunt de părere că cel mai bine ar fi că intervenția să se realizeze înainte ca pacientul să împlinească vârsta de 1 an. Cianoza este stabilizata prin administrarea prostaglandinelor, utilizarea acestora reducând în timp chiar și necesitatea de a se interveni chirurgical ulterior.