Trecerea din Ploiești unde pietonii sunt victime sigure. Montați relantisoare!

După ce ieri o femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni de pe B-dul Republicii din Ploiești, în zona stației 8 Martie, o ploieșteancă a postat pe Facebook un apel pentru montarea unor relantisoare.

”Din nou un accident de masina pe trecerea de pietoni de lângă statia 8 Martie!!! Cat timp va mai trece pana cand va fi montat un bumper (limitator de viteza)?! Pentru ca oamenii sunt oameni. Conducatorii auto pot fi neatenti, din varii motive, pietonii traverseaza fara sa se asigure, soferii grabiti parcheaza pe prima banda, lasand sau nu masina "pe avarii". Desigur, cu totii trebuie sa fim atenti si responsabili, dar stim prea bine cum stau lucrurile in realitate. La trecerea asta de pietoni se intampla accidente tot timpul, indiferent de anotimp, de ora din zi sau din noapte. Multe vieti modificate in rău sau distruse, atat ale pietonilor, cat si ale conducatorilor auto. Multe urlete pline de groaza, de durere, de suferinta, multe tăceri sub stare de soc, in miez de noapte, sub ploaie torentială, in arsita zilei, prea multe corpuri zăcând inerte pe astfalt! Da! Sa fim cu totii mai atenti! Si totusi rămâne intrebarea: când va fi montat un bumper aici? Cine trebuie sa-l monteze si cum se procedeaza? Poate ca, daca ne vom mobiliza, vom reusi sa facem lumea asta un loc mai sigur. Daca nu, putem continua sa fim spectatori in spatele geamurilor de sticla sau de indiferenta”.

Observatorulph.ro a făcut deja o sesizare la Primăria Ploiești pentru montarea aici a unor limitatoare de viteză.