Discuție în Guvern: Concediu de creștere a copilului de 4 ani

Situatia indemnizatiilor mamelor si a perioadei de acordare a acesteia se afla, de cateva zile, pe agenda Guvernului. Concret, se vorbeste despre plafonarea indemnizatiilor de crestere a copilului, in paralel cu prelungirea perioadei de acordare a acestei indemnizatii de la 2 ani, cat este in prezent, pana la 4 ani.

In prezent, membrii Executivului ofera publicului declaratii contradictorii legate de acest subiect.

Prima declaratie a fost cea a vicepremierului Sevil Shhaideh, care a afirmat, zilele trecute, in cadrul unei emisiuni TV, in contextul discutiei despre plafonarea indemnizatiilor: „Se fac calcule daca este benefic ca aceasta indemnizatie sa o si prelungim ca si perioada de acordare. In acest moment, noi avem acea perioada de 2 ani de zile. E posibil ca prin acea plafonare sa marim perioada, de la 2 ani poate la 4 ani”.

