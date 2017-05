Uniunea Asociațiilor de Proprietari amenință că va da în judecată Rosal

Uniunea Asociațiilor de Proprietari (UAP) cere atât operatorului de salubritate Rosal, Consiliului Județean Prahova, dar și Agenției de Dezvoltare Intercomunitară găsirea unei soluții astfel încât plata taxei de mediu să nu revină în sarcina abonaților.

”Avand in vedere ca SC Rosal Grup se foloseste de comunicari pentru a induce o teama de executare catre asociatiile afiliate UAP si neafiliate, o spunem inca o data, la modul cel mai transant, ca nu suntem de acord cu plata taxei de mediu de catre asociatiile de proprietari. Motivele le-am invocat si in comunicatul de presa emis anterior si le reiteram, inca o data, pentru ca ne deranjeaza practicile discretionare ale operatorilor care, de multe ori, exced drepturilor mebrilor nostri.

Prin urmare, punem in vedere Rosal Grup sa respecte Legea 51/ 2006 (republicată), a serviciilor comunitare de utilităţi publice care l-a art. 8, alin. 3, lit. k spune urmatoarele:

(3) În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu:

k) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de autorităţile de reglementare competente;

Astfel, vorbim despre forta superioara a Legii 51/2006, ca izvor de drept principal, comparativ cu OUG 196/2005, privind Fondul de Mediu, modificata si completata de OUG 31/2013. Prin urmare, Rosal Grup nu poate veni cu de la sine putere, fara sa sa respecte prevederile Legii 51/2006, fara sa aiba vreun raport juridic pentru perceperea taxei de mediu de la populatie/ asociatii de proprietari incheiat si semnat. Din acest motiv consideram sa operatorul de salubritate comite un abuz si solicitam ca aceste practici sa inceteze, iar taxa de mediu sa fie colectata dupa ce legislatia in vigoare va fi respectata, nu cu de la sine putere si nu retroactiv. Rosal vrea sa se respecte OUG 31/2013, dar nu se preocupa sa respecte Legea 51/2006. Ca atare, in cazul in care aceste practici nu incetetaza, ne rezervam dreptul de a actiona in instanta SC Rosal Grup si conducatorii acesteia pentru inseleciune, infractiune prevazuta de art. 244 Noul Cod Penal.

Mai mult, atragem atentia Agentiei de Dezvoltare Intercomunitara ca este principala vinovata pentru confuzia creata deoarece nu a prevazut in contractele de concesiune a serviciului de salubritate incheiate in tot judetul, pe langa pretul colectarii deseurilor, taxa de mediu instituita inca din anul 2013. Conflictul creat intre SC Rosal Grup si Vitalia, detinatoarea rampei ecologice in care operatorul de salubritate depoziteaza deseurile contra cost, in care fiecare arunca pisica in curtea celuilalt, adica fiecare arata cu degetul spre celalalt ca trebuies a plateasca taxa de mediu, nu priveste asociatiile de proprietari care, pe principiul poluatorul plateste, se achita de contractul incheiat pentru colectarea deseurilor.

Din pacate, Agentia de Dezvoltare Intercomunitara nu a inclus in pretul stabilit pentru cele 103 localitati prahovene, printre care si Ploiesti taxa de mediu de 80 lei/ tona. Tacerea reprezentantilor Agentiei de Dezvoltare Intercomunitara careia prin adresa nr. 186 din 17.05.2017, Uniunea Asociatiilor de Proprietari le-a cerut un punct de vedere si implicare, ridica mari semne de intrebare.

Solicitam presedintelui Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader sa se implice in rezolvarea situatiei si prefectului judetului, Ioana Lupea sa respecte promisiunea facuta in Comisia de Dialog Social din 22.05.2017, aceea de a antama o intalnire cu presedintele CJ Prahova si partile implicate, inclusiv UAP Prahova, pentru lamurirea situatiei si intrarea in normalitate cu aceasta taxa care, in opinia noastra, nu trebuie platita de asociatiile de proprietari. Conform principiului poluatorul plateste, asociatiile isi achita contractele incheiate cu operatorul de salubritate pentru ridicarea desurilor, moment din care isi pierde calitatea de poluator.

Averm toata increderea ca se vor gasi solutiile legale care sa detensioneze situatia si nu vom fi pusi in situatia de a ne adresa instantelor pentru a apara drepturile membrilor nostri.”, se arată într-un comunicat de presă transmis de UAP