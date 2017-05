Bazarul copiilor la Ploiești. Când și unde va fi amenajat

Duminica, 21 mai, în zona Turnului Parașutiștilor de la Sala Sporturilor „Olimpia" din Ploiești, între orele 10.00 și 13.00, va avea loc cea de-a cincisprezecea ediție a Bazarului Copiilor.

Ca și în cazul celorlalte ediții ale acestui eveniment, sute de copii vor fi așteptate să vândă sau să cumpere, să doneze sau să facă schimb de jucării, de haine, de CD-uri, sau de cărți. Calitatea produselor care vor fi donate sau vândute trebuie să fie bună sau foarte bună, aceasta fiind, de altfel, și condiția esențială de participare la bazar. Lucrusoarele vor fi vandute la preturi modice (bani ce vor ajunge in pusculitele micilor vanzatori) si, de asemenea, copiii vor putea face schimb de jucarii intre ei, iar lucrurile ramase vor fi donate, cu voia micilor proprietari, catre cauze caritabile din judet.

Proiectul are ca scop educarea copiilor intr-un spirit altruist si, in acelasi timp, acestia vor invata faptul ca lucrurile au o valoare materiala (notiunea de bani si de vanzare-cumparare), cu atat mai mult cu cat unii copii au tendinta de a nu renunta sub nici o forma la obiectele ce le apartin.

Participarea in calitate de vanzator in cadul Bazarului Copiilor este libera, nu se percepe taxa si nu este necesara inscriere prealabila. Micii negustori vor primi din partea organizatorilor diplome de participare, multe zambete si voie buna!

Aceasta editie a Bazarului Copiilor este integrata in evenimentul de amploare mare "Bucurie in Miscare", care se desfasoara in acest week-end la Sala Sporturilor Olimpia.