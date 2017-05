Ai treabă la Finanțe? Nu te informa de pe internet, dacă vrei să nu pierzi timpul

Dacă ai de plătit taxe și impozite către stat prin intermediul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești, gândește-te de două ori înainte de a te interesa de programul de funcționare. Asta deoarece socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg când vine vorba de programul bugetarilor.

Un cititor al Observatorulph.ro s-a dus astăzi să-și rezolve niște probleme la Direcția de Finanțe, interesându-se de program pe internet. ”Am intrat pe net, am căutat programul de la finanțe și mi-am zis: Doamne ajută, se lucrează azi. Am plecat la Ploiești și am ajuns pe Strada Aurel Vlaicu însă, când am dat să intru în sediu... ușa închisă. Pe geam era un program, dar altul decât cel de pe internet. Așa am aflat că între 11.30 și 12.30 e pauză. Și tot așa am mai pierdut o oră din timpul meu așteptând statul român să fie disponibil să-mi primească banii. N-ar fi fost normal să actualizeze și ei programul, inclusiv cu pauzele de rigoare?”, se întreabă cititorul care ne-a trimis imaginile alăturate.