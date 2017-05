”Day For Change”, acțiune umanitară Unicef la Ploiești

Sâmbătă, 20 mai 2017, între orele 11:00 – 12:00, la initiativa Unicef UK, in cadrul centrului Cursuri Copii Ploiesti va avea loc ”Day For Change”.

”Day For Change” este un eveniment anual de strangere de fonduri, promovat de Unicef UK in cadrul institutiilor si centrelor de invatamant. Anul acesta, sumele de bani stranse in cadrul ”Day For Change” vor ajuta la combaterea malnutritiei in randul copiilor.

”Fiecare lira donata va fi dublata de fundatia caritabila The Power of Nutrition” mentioneaza reprezentantii Unicef. ”Aceste resurse vor ajuta Unicef sa imbunatateasca nutritia si sanatatea mamelor, a bebelusilor si copiilor cu varsta mai mica de cinci ani din Liberia”.

Pentru profesorii si cursantii centrului Cursuri Copii Ploiesti, a darui cu inima deschisa este mai mult decat un fapt in sine, este o valoare. Pe 20 mai, in cadrul centrului, cursantii, impreuna cu parintii si profesorii, vor participa la un mini-”Talent Show”, moment artistic inedit in care muzica se va imbina perfect cu dansul si oratoria. De asemenea, va fi organizat un ”Targ cu licitatie” unde copiii isi vor expune creatiile handmande, jucariile sau cartile care le prisosesc dar si alte obiecte care pot fi valorificate.

Participarea la Day For Change implica o taxa de 2 lire/persoana care, impreuna cu suma stransa in urma licitarii produselor oferite de copii, vor merge catre Unicef UK.

Daca va intrebati cum vor fi folosite fondurile stranse, iată doar cateva dintre multiplele exemple ale intrebuintarii lor:

- 3,50 lire sunt necesare pentru a cumpara pastile de deparazitare si suplimente cu vitamina A pentru 30 de copii;

- 16 lire sunt necesare pentru a cumpara suplimente cu vitamine/un an pentru doi sugari;

- 50 lire costa instruirea a 250 de parinti sau ingrijitori in ceea ce priveste importanta nutritiei adecvate;

- 150 lire sunt necesare pentru a furniza hrana si vitaminizarea in caz de urgenta/o luna, pentru sase copii suferind de malnutritie.

Daca sunteti interesati sa aflati mai multe detalii despre ”Day For Change” pagina Unicef va sta la dispozitie cu informatii interesante.