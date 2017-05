Fiica unei prahovence încearcă să-și salveze mama desfigurată de cancer! Statul o condamnă la moarte

Prahoveanca Băjenaru Floarea a fost diagnosticată cu carcinom scuamos cheratinizant al mucoasei jugale drepte, fiind desfigurată. Fiica sa încearcă să-i salveze viața, fiind necesară o operație la o clinică din Turcia, care costă 40.000 de euro. Până acum niciun profesor doctor în chirurgie oro-maxilo-facială nu a dorit să completeze formularul 112 pentru operație în străinătate. Chiar și așa, pentru că Turcia se află în afara spațiului Uniunii Europene, operația nu poate fi decontată prin CAS.

Povestea emoționante a femeii care are urgent nevoie de sprijin financiar spusă de fiica sa:

Citește și: Lucrările artiștilor naivi prahoveni apreciate de muzeograful Augustin Lucici



În luna martie 2009 mama mea a fost diagnosticată cu neoplasm pelvilingual, pentru care s-a practicat biopsie incizională cu rezultat histopatologic - carcinom scuamocelular. În perioada 22.04.2009- 03.07.2009 a fost internată în cadrul IOB, unde a efectuat radioterapie externă în volumul tinta tumoral laterocervical DT-60Gy, relativ bine tolerate. Concomitent a efectuat și 2 ședințe de chimioterapie care nu au fost bine tolerate, pacienta făcând leucopenie severă cu neutropenie și trombopcitopenie.

În septembrie 2013 examenul ORL arată prezența unei mici zone de infiltrație tumorale la nivel pelvilingual. În aprilie 2015 efectuează un CT regiune craniană care arată prezența unei formațiuni pe fața bucală a regiunii bucale a regiunii jugale drepte. Se practică biopsie incizională cu examen histopatologic: carcinom scuamos cheratinizant al mucoasei jugale.

În perioada 2013 – 2015 am consultat medici din țară, începând cu cei de la Spitalul "Sf. Maria" de la București, Clinica de Chirurgie oro-maxilo-facială de la București, Clinica de Chirurgie oro-maxilo-facială de la Cluj. Nimeni nu ne-a dat nicio șansă, singura soluție propusă fiind intervenția chirurgicală, cu șanse reduse de supraviețuire. Această intervenție presupunea îndepărtarea unei treimi din suprafața feței.

Singura speranță am obținut-o în urma unui consult la domnul doctor oncolog- radiolog Meric Sengoz de la clinica Acibadem din Instanbul, care ne-a recomandat un al doilea set de radioterapie hypofracționată cu tehnică IMRT arc rapid cu o doză totală de 45Gy în 15 fracții, tratament efectuat în perioada 27.07.2015- 14.08.2015 la Istanbul.

În urma acestui tratament, tumoarea mamei a regresat, dar a rămas fără o parte din maxilar și din obraz, ceea ce face foarte dificilă atât comunicarea cu cei din jur, dar mai ales hrănirea. Preparatele cu care se poate hrăni nu pot fi nici lichide, nici solide. Pentru a se putea hrăni și a proteja zona respectivă împotriva infecțiilor, folosește anumite pansamente, destul de scumpe pentru veniturile ei, ceea ce o determină să nu servească masa de câte ori ar fi nevoie.

Am consultat din nou medicii din țară pentru efectuarea unei operații de îndepărtare a țesuturilor necrozate în urma iradierii și reconstrucție a maxilarului și obrazului, însă am întâmpinat aceleași greutăți, spunându-ne că este foarte dificilă și riscantă această intervenție, datorită faptului că zona a fost expusă tratamentului cu iradiere atât în anul 2009 cât și în anul 2015. De reconstrucție nici nu se poate pune problema, deoarece ne-au explicat că țesuturile din jur fiind iradiate nu au cum să sudeze o grefă.

Ne-am adresat tot medicilor din Turcia, nu din alte motive, dar aceștia oferă evaluări gratuite la București. În urma evaluării de la București am mers la Istanbul unde a efectuat un PET-CT al cărui rezultat arată faptul că tumoarea a regresat și nu s-au dezvoltat nici recidive. Medicii de acolo ne-au confirmat și ei că într-adevăr intervenția chirurgicală este una foarte dificilă, dar având în vedere rezultatul PET-CT-ului, acesta ar fi cel mai bun moment pentru efectuarea acesteia. Ni s-a spus de asemenea că pentru ei intervenția de reconstrucție nu ridică atâtea probleme pentru că se pot lega cu grefa de partea sănătoasă. Ne-au dat speranțe într-un fel, însă costul intervenției este foarte mare (aproximativ 40.000 de euro), imposibil de suportat de către noi și atunci speranțele noastre s-au spulberat din nou.

Am mers la C.A.S. și la D.S.P. în speranța că vom găsi acolo soluții. Aici întâmpinăm următoarele dificultăți: cea mai importantă dintre ele este aceea de a găsi un profesor doctor în chirurgie oro-maxilo-facială, care să ne completeze acel formular 112 (de care am avea nevoie pentru a depune un dosar la C.A.S.) sau un referat (de care am avea nevoie în cazul în care am depune un dosar la Ministerul Sănătății prin D.S.P.) prin care să recunoască, pe baza unei semnături, că această intervenție nu se poate efectua în România. Verbal ne-au spus-o toți medicii la care am ajuns, scris, nu vrea nimeni să-și asume această răspundere.

O altă problemă ar fi aceea că prin C.A.S. se poate pleca doar în țările membre ale Uniunii Europene, ceea ce ar însemna pentru noi căutarea altor clinici, ceea ce nu ne permitem nici financiar și nu știu dacă ne mai permite timpul. În cazul depunerii unui dosar la Ministerul Sănătății, care ar avea posibilitatea să dea bani și în Turcia, în afara referatului de care v-am vorbit mai sus, o altă problemă este aceea că, ni s-a spus, nu au comisie pentru probleme oro-maxilo-faciale care să evalueze acest dosar și din nou s-ar pune problema timpului care pe noi ne presează.

Cât de mult ne-am dori să găsim niște căi prin care ne-am putea ajuta mama ne este imposibil, întâmpinând tot felul de dificultăți”

Cei care doresc s-o ajute pe femeie din punct de vedere medical/financiar ne pot scrie pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pentru a primi detalii sau să sune la telefon: 0730 194 755.

Conturile în care se pot face donatii sunt: