Cum arăta Gara de Sud din Ploiești înainte să devină cocină FOTO

Cu toate că astăzi Gara de Sud reprezintă pentru ploieșteni o zonă de evitat, în trecut situația era complet schimbată. Clădirea gării a avut o semnificativă încărcătură istorică și culturală, prin evenimentele cărora le-a fost martoră în deceniile de existență.

In primii ani de domnie ai viitorului Rege Carol I nevoia de modernizare a Romaniei a adus in discutie realizarea de cai ferate. Primul drum de fier unea Bucurestii cu Giurgiu si a fost inaugurat in 1869. Totusi, era nevoie si de linie care faca legatura dintre capitala si Transilvania, iar aceasta cale ferata urma sa treaca si prin Ploiesti. Lucrarile pentru tronsonul Bucuresti – Ploiesti au fost finalizate in 1870, iar segmentul pana la granita de la Predeal (dincolo era teritoriu austro-ungar) in 1879. O data cu construirea noului mijloc de calatorie, s-a ridicat in Ploiesti si prima gara a orasului – Gara de Sud.

Galerie FOTO Gara de Sud înainte să fie construit actualul imobil de către comuniști: