Povestea prahovenilor voluntari. Au luat viața de la capăt și împart sufletul cu alții

Liliana Maxim Minculescu și Cristi Minculescu sunt doi părinți care, în ciuda lipsei de timp, aleg să-și facă timp pentru un lucru important pentru ei: voluntariatul. Cum reușesc asta, cu un bebeluș proaspăt venit în familie, ne spun chiar ei în interviul următor.

Lili și Cristi au participat dintotdeauna la acțiuni umanitare, ea ca jurnalist, iar el ca om de vânzări. Acum un an au înființat un grup de voluntariat, intitulat „Pentru Tine” și au hotărât să facă lucrurile în stilul lor.

S-au cunoscut acum doi ani, iar de atunci viața lor s-a schimbat. Au divorțat de partenerii pe care-i aveau, s-au căsătorit și au un bebeluș de patru luni. Povestea lor parcă a luat un tren de mare viteză, nu glumă! Se bucură de familia lor, de cei trei copii și își hrănesc sufletul cu faptele bune pe care le fac pentru cei din jur.

1. Cine sunt Liliana și Cristi Minculescu?

Lili: Suntem două persoane care s-au găsit în urmă cu doi ani, în cadrul unei emisiuni despre un caz umanitar. Eu eram moderator și realizator de emisiuni la VP-TV, iar Cristi, în timpul liber, coordonatorul unui grup de donații din Câmpina. A urmat o perioadă bună și nebună, cum îmi place s-o descriu, în care viața noastră s-a schimbat radical. Ne-am îndrăgostit nebunește unul de altul, iar în acest interval de aproape doi ani am făcut cât alții în zece. Am divorțat (amândoi eram cu alți parteneri), am aflat că vom deveni părinți, ne-am căsătorit, iar la sfârșitul campaniei de Crăciun din 2016 a venit și cea de-a treia minune din viața noastră. Mai avem două mai mari: Denisa (14 ani) și Alex (7 ani).

De profesie sunt jurnalist. De vreo 13 ani mă „joc“ cu vorbele, dar cel mai mult îmi place modul cum îmi răspund ele acestui „joc“, acum, în cadrul acțiunilor noastre, unde am ales ca fiecare caz în care vrem să ne implicăm să vină cu povestea sa. Am fost timp de un an și jumătate PR la Primăria Sinaia, însă marea dragoste, jurnalismul, nu mi-a dat pace. Așa că, într-un fel sau altul, știu sigur că asta voi face toată viața.

Cristi: Eu sunt Cristi Minculescu, nu artistul :), ci câmpinean get-beget. Am făcut de toate în viață, am luptat să depășesc momentele grele. Întotdeauna mi-am fixat un obiectiv și am făcut tot posibilul să-l ating. Acum mă ocup de cafea, sunt director zonal la o firmă de profil și încerc să-mi împart timpul între serviciu, familie, marea pasiune – muntele și campaniile grupului nostru.

