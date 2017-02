Drama părinților bebelușui mort la mternitatea din Ploiești: suntem tratați precum câinii!

Familia unui copil nascut saptamana aceasta la Spitalul de Obstetrica-Ginecologie din Ploiesti si care a murit dupa 24 de ore acuza medicii pentru decesul bebelusului, depunand plangere la Politie, care a deschis o ancheta in acest caz.

Parintii spun ca, timp de cateva ore, din momentul in care starea copilului s-a inrautatit si pana la deces, nu li s-a zis cat de grav este, conducerea maternitatii spunand ca ”s-au respectat toate procedurile”, relateaza news.ro.

Copilul s-a nascut in 20 februarie, la Spitalul de Obstetrica-Ginecologie din Ploiesti si a decedat dupa aproximativ 24 de ore.

Tatal copilului, Andrei Sfetcu, sustine ca inca de la nasterea copilului medicii de la Ploiesti i-au asigurat ca acesta este sanatos si ca nu are probleme, iar cateva ore mai tarziu li s-a spus ca starea bebelusului este foarte grava, acesta murind in scurt timp.

”Ne-a socat, pur si simplu. Sa nasca un copil perfect sanatos, sa ne asigure ca este bine si la ora 6 dimineata sa nu anunte absolut pe nimeni ca starea copilului s-a deteriorat. Ne-au spus ca au sunat salvarea de la ora 6 dimineata si in jurul orei 10.30 – 11.00 a decedat copilasul si nici la momentul acela nu a venit salvarea sa putem sa-l mutam la Giulesti. Ce este aici este ceva de nedescris, sa lase copiii nesupravegheati atatea ore. Inteleg, au ture de noapte, dar un copil nou-nascut nu poate fi lasat nesupravegheat”, spune tatal copilului.

arbatul a povestit ca, de la nastere si pana in momentul in care au aflat ca starea bebelusului este foarte grava, rudele sale au mers in repetate randuri la spital, unde initial li s-a spus ca acesta este in stare buna, pentru ca in dimineata zilei de 21 februarie sa fie anuntati ca starea copilului e foarte grava.

”Ne-au asigurat ca starea lui este foarte buna, ca este bine. (...) Ni s-a spus «copilul este in regula, a plans ca un copil in regula, a respirat cum trebuie si dintr-o data, la ora 6 dimineata, starea lui s-a agravat». Un total dezinteres din partea lor. Abia asteptam copilul acesta si uitati ce se poate intampla din cauza acestor medici care nu-si dau interesul deloc”, a mai spus Andrei Sfetcu.

Barbatul sustine, de asemenea, ca medicul care a facut operatia de cezariana nici nu a venit sa discute cu familia si ca a iesit doar o asistenta medicala care i-a spus ca ”copilul este bine si a primit nota 8”. Andrei Sfetcu a povestit ca sotia sa este intr-o stare ”deplorabila” si a avut un soc in momentul in care a primit vestea mortii bebelusului sau.

