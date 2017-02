Yazaki dezminte zvonurile potrivit cărora și-ar fi trimis angajații la proteste

După ce, recent, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora conducerea companiei Yazaki din Prahova și-ar fi forțat angajații să iasă la protestele anti guvernamentale din ultimele zile, Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere pe acestă temă reprezentanților Yazaki Europe.

Aceștia dezmint zvonurile și susțin că respectă atât Guvernul României și legile locale cât și dreptul angajaților de a-și exprima opiniile politice, însă în afara orelor de program și în afara incintei Yazaki. Vezi mai jos integral răspunsul primit de la Andreas Jansen, șeful departamentului HR al Yazaki Europe.

”Vă mulțumim foarte mult pentru abordarea subiectului.

Noi, conducerea europeană, am citit, de asemenea, articolul respectiv și, imediat, am luat legătura cu conducerea locală. Dezmințim informația potrivit căreia conducerea Yazaki forțează angajații să participe la proteste. Politica noastră, ca și companie, prevede că trebuie să rămânem neutri în astfel de situații.

Yazaki respectă legile locale și deciziile oricărui guvern legitim ales. Nu depinde de noi, ca și companie, influențarea deciziilor politice în țările în care găzduiesc producția noastră.

În același mod în care respectăm Guvernul și deciziile sale, respectăm și opiniile angajaților noștri. Sunt oameni liberi, care au dreptul la liberă exprimare, însă, cu toate astea, orice activitate politică trebuie să aibă loc în afara orelor de lucru și în afara incintei Yazaki.

Sper cu toată tăria ca situația din România să se calmeze cât mai curând cu putință.

Toate cele bune

Andreas Jansen,

Șeful HR în Europa Centrală.”

