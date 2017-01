Focar de gripă aviară la Balta Doamnei. Peste 200 de păsări au fost sacrificate

s-a stabilit o zona de protectie de 3 km in jurul focarului, inclusa in zona de supraveghere de 10 km, in care sunt cuprinse localitatile: Balta Doamnei, Curcubeu, Lacul Turcului din judetul Prahova si Silistea Snagovului din judetul Ilfov;

In localitatile din zona de protectie si supraveghere, se vor efectua de catre medicii veterinari de libera practica imputerniciti/oficiali, inspectii in toate exploatatiile (gospodariile populatiei) in vederea actualizarii catagrafiei exploatatiilor cu pasari, examinarea clinica a acestora si recoltari de probe de sange (din zona de protectie) pentru supravegherea statusului de sanatate, in ceea ce priveste gripa aviara;