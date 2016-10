Poiana din Prahova unde cresc orhidee sălbatice riscă să dispară

La 60 de km de Ploiești există o rezervație naturală care riscă să dispară. Aici cresc unele dintre cele mai rare specii de orhidee si plante alpine din Munții Bucegi sau chiar din Europa.

Este vorba de rezervație naturală Poiana Stânei sau fosta Stâna Regală, unde cresc sau, mai bine spus, obișnuiau să crească, unele dintre cele mai rare specii de orhidee de pe continent. Informația a fost dezvăluită de Nora de Angelli, biolog molecular, fotograf si producator de film documentar. Aceasta a vorbit intr-un interviu acordat HotNews despre pasiunea pentru orhidee si ce inseamna protejarea orhideelor si a ecosistemelor in care acestea traiesc in tara noastra.

"Un exemplu edificator al salvarii si protejarii unui ecosistem il constituie magnifica plante alpine din Muntii Bucegi sau chiar din Europa. In ultimii ani, acest areal a fost total neglijat si necosit. In timp, mai mult de jumatate din suprafata rezervatiei a fost invadata de steregoaie, Veratrum album sau Heleborina Alba Falsa. Aceasta planta extrem de toxica si invadatoare care prefera pasunile necosite avea sa transforme acest colt de rai botanic intr-o mare de buruieni, in cazul in care nu va putea fi combatuta.

In ultimii ani, la sfarsit de saptamana si in timpul vacantelor de vara, elevii de la Scoala Principesa Maria si cercetasii din Sinaia, sub indrumarea atenta a profesorilor si angajatilor de la Parcul Natural Bucegi, au participat la campania de inlaturare a steregoaiei, Veratrum album, care in ultimii ani invadase mai mult de trei sferturi din poiana, distrugand dezvoltarea oricarei alte specii din flora alpina. Rezultatele nu au intarziat sa apara. De la an la an, distrugatoarea si toxica planta a aparut pe suprafete tot mai restranse. Flora autohtona a inceput sa se regenereze. Poiana Stane i a revenit la viata, incantand din nou turistii cu varietatea de culori si parfumuri ale celor mai rare specii de flora alpina din Muntii Bucegi. De la an la an, mult cautatele si pretioasele orhidee sunt asteptate sa reapara.

Este o prima initiativa, plina de speranta, prin care copiii, adevarati iubitori ai naturii, dau o lectie importanta de conservare si protejare a mediului natural, demonstrand ca numai in urma unor eforturi sustinute an de an se pot indrepta multe dintre greselile trecutului si chiar si un ecosistem aproape distrus, cum este cel al Poienii Stanei, poate fi readus la viata daca este ingrijit cu multa dragoste, dedicatie si intelegere.

Este si speranta noastra sincera ca orhideele salbatice din tara, atat de frumoase si fragile, impreuna cu ecosistemele lor, vor fi protejate, atat in prezent cat si in viitor, pentru bucuria multor generatii urmatoare", spune Nora de Angelli, într-un interviu pe care îl puteți citi integral pe hotnews.ro