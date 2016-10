Scandal monstru la județean. Medicii acuză presiuni ale conducerii

Camera Medicilor Prahova acuză conducerile spitalului județean și DSP Prahova că fac presiuni asupra medicilor cardiologi.

Comunicatul Camerei Medicilor Prahova:

“Completati lista de garda, in caz contrar desfiintam sau inchidem Sectia Cardiologie” afirma managerul Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti Ec.Marius NICULESCU si Directorul Executiv al Directiei de Sanatate Publica Prahova Dr.Anca Anamaria DOBRESCU.

Camera Medicilor Prahova, organizatia profesionala, sindicala si militanta a medicilor din judetul Prahova, prezinta situatia medicilor primari cardiologi de la Sectia de Cardiologie a Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti care au urmat indicatiile din adresa Ministerului Sanatatii, Ministru Ec. Vlad Vasile Voiculescu, nr.VVV/2386 din ziua de vineri 29 iulie 2016 (sambata-duminica zile libere) cu aplicabilitate din data de 1 august 2016 , precum si Contractul individual de garzi in afara normei de baza:

1.In conformitate cu aceste norme administrative medicii primari cardiologi ai sectiei de cardiologie a Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, pentru luna octombrie 2016 si-au depus executarea unei garzi la 20 ore, garda obligatorie si inca o garda suplimentara in afara normei obligatorii, in total 14 garzi, precum si 3 garzi medicii din afara Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, in total s-au acoperit cu garzi 17 zile, urmand ca celelalte 14 zile sa fie de competenta managerului general Ec.Marius Niculescu, in conformitate cu adresa MS sus numita: “Avand in vedere obligativitatea unitatii sanitare de a asigura continuitatea actului medical”.(Art.2)(copie xerox nr.1 la comunicat).

2. Aceasta lista cu 17 (saptesprezece) zile de garda a fost inregistrata la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti sub nr.30649/29.09.2016, dar Managerul Spitalului Ec.Marius Niculescu nu a semnat lista.

2.1. Lista este semnata si cu parafa fiecarui medic al Sectiei de Cardiologie, dupa cum urmeaza:

2.1.1.Dr.Octavian SIrbu – Medic Primar Cardiologie, Sef Sectie Cardiologie-Interne,

2.1.2.Dr.Sorin Onicov - Medic Primar Cardiologie

2.1.3.Dr.Mihaela Marinoiu- Medic Primar Cardiologie

2.1.4. Dr.Andreea BUTA – Medic Primar Cardiolog

2.1.5. Dr.Victor IORGA – Medic Primar Cardiolog

2.1.6. Dr.Polixenia STANCIU – Medic Specialist Cardiolog

2.1.7. Dr.Marian ALBU –Medic Primar Cardiolog

3.In data de joi 29.IX.2016 este convocata o sedinta de catre Managerul general Ec.Marius Niculescu, Directorul Medical Dr.Florin Puscariu, membrii ai Comitetului Director al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti si sefa RUNOS, Ec.Florica Preda la care se prezinta toti medicii sectiei care si-au precizat garzile pe luna octombrie 2016, conform reglementarilor din dispozitiile MS sus numite.

4.Managerul spitalului Ec.Marius Niculescu ameninta medicii cu “inchiderea sau desfiintarea Sectiei de Cardiologie a Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, daca medicii sectiei nu vor completa “in integrum” toate zilele din octombrie 2016, ramase neocupate”.

5.Constatam actiunea ilegala a derobarii de a-si exercita calitatea de raspunzator direct a continuitatii activitatii medicale prin serviciul de garda (art.2 – instructiunile sus numite).

6.Nu pentru amenintarile iresponsabile ale managerului susnumit si ale Directorului Medical Dr.Florin Puscariu, Medic Primar Chirurgie, Doctorul Octavian Sirbu, Medic Primar Cardiologie, Sef Sectie Cardiologie-Interne, impreuna cu medicii primari cardiologi din sectie, precum si din afara spitalului au completat lista de garda pentru luna octombrie 2016.

Prin lista completata (copie xerox nr.2 la comunicat) si-au indeplinit calitatea de medic –profesiunea nr.I inalt reglementata in Uniunea Europeana, calitatea de medic a acestui spital, medici cu inalta pregatire profesionala, devotati profesiunii de medic, este drept terfelita de manageri, Comitetul Director, Consiliul de Administratie, net inferioare ca si calitate a actiunilor lor cu reflectare distorsionata in mediul informativ.

7.Aceasta lista completata este semnata de catre Dr.Sirbu Octavian, Medic Primar Cardiologie, Sef Sectie Cardiologie- Interne si aprobata de manager la data de 06.10.2016.

Lista –garzi medici luna octombrie 2016, Sectia Cardiologie, Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, nu este inregistrata in registrul intrari-iesiri ale acestui spital fiind lovita de nulitate administrativa. Conducerea Directiei de Sanatate Publica Prahova, prin Director Executiv Dr.Anca Anamaria Dobrescu, Medic Primar Epidemiolog, transmite sefului de sectie printr-un functionar din subordine, ca in cazul in care nu se completeaza lista de garzi a sectiei cardiologie pentru luna octombrie 2016 :“daca nu completati lista voi desfiinta sau inchide sectia de cardiologie “a Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, evidentiind forta deosebita de a te desprinde de interesul public care este prima sarcina a unui administrator. “IRESPONSABILITATEA ABSOLUTA” a organizarii serviciului de garda in spitalele publice de pe teritoriul Romaniei ii revine “in integrum” Ministrului Sanatatii Ec.Vasile Vlad Voiculescu prin declararea schimbarii modalitatilor de efectuare a garzilor din data de 1 august 2016, printr-o adresa catre Directiile de Sanatate Publica trimisa in data de vineri 29 iulie 2016 – fara se se notifica ora de transmitere, cu aplicabilitate de la data de 1 august 2016, cu zilele libere de sambata si duminica (30-31 iulie 2016) cu introducerea de la aceeasi data a garzilor suplimentare “ad votam”, dupa vointa, dupa dorinta medicilor, sub stiinta ca listele de garda sunt aprobate de managerii spitalelor la data de 20 iulie 2016, Ministrul Sanatatii – ca autoritate a Statului Roman in domeniul medico-sanitar – nu a emis un ordin de ministru pentru anularea tuturor listelor cu medicii de garda si brusc introducerea garzilor liber alese.

11.Precizam ca aceasta “epistola” a Ministerului Sanatatii a ajuns la spitalele din Ploiesti in data de miercuri 3 august sau joi 4 august 2016, cu data de aplicare 1 august 2016, nemai putand fi aplicata conform indicatiilor MS, precum si a garzii obligatorii de 20 de ore pentru acoperirea programului de 7 ore din fiecare zi, compensarea prin aceste garzi este nelegala administrativ si poate fi considerata ca si munca fortata, in contradictie cu CONSTITUTA ROMANIEI (octombrie 2003).

12. Precizam ca valabilitatea CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA CU TIMP PARTIAL este de la 15.08.2016 pana la data de 01.10.2016.

13. Pe data de 01.10.2016 contractul individual de munca cu timp partial inceteaza, conform art.56 lit.i din Legea 53/2003.

14. Pana la data de 14.10.2016 la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti NU s-a semnat continuarea Contractului individual pentru garzile suplimentare.

15. Totodata precizam faptul ca in Romania este in fiinta: Contractul colectiv de munca la nivel de activitate:Sanatate.Activitati veterinare pe anii 2014-2015, inregistrat la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Personale Varstnice cu nr.1726/29.11.2013 valabil pana la data de 31.12.2016 conform adresei nr.584/EC/22.03.2016.

Contractul este semnat de toate Confederatiile, Federatiile sindicale din sectorul medico-sanitar, fiind semnat pentru Cartel “Alfa” de catre Dr.Dan PERETIANU, Presedintele Sindicatului “Esculap” Bucuresti.

Precizam ca la nivel national Camera Federativa a Sindicatelor Medicilor din Romania face parte din Cartel “Alfa”, Camerele Medicale Judetene sau Sindicatele Medicale judetene fac parte din CFSMR.

Bineinteles, ca primul care nu a respectat acest contract este Ministerul Sanatatii , semnatar al contractului – acum reprezentat de catre Ministrul Sanatatii Ec.Vlad Vasile Voiculescu, pe care l-am avertizat asupra consecintelor nerespectarii contractului la intalnirea din data de 22 septembrie 2016, ceruta de Presedintele CFSMR Dr.Victor Esanu.

16. Precizam ca Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti este membru semnatar al

Contractului colectiv de munca la nivel de Sector de Activitate “Sanatate.Activitati veterinare” inregistrat la MMFPSPV la nr.1726/29.11.2013, prelungit pana la data de 31 decembrie 2016, conform adresei nr.584/EC/22.03.2016.

In Anexa I a acestui Contract Colectiv de Munca, Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti face parte prin propria vointa si tot prin propria vointa atat managerii prin Consiliul de Administratie nu l-au respectat “in integrum” de la data semnarii pana in prezent.

Consideram ca aceasta atitudine de tip autocratic este consecinta directa a promovarii in functii de conducere de catre Administratia Judeteana Prahova si a Municipiului Ploiesti a persoanelor fara personalitate profesionala si civica puse in functie de conducere pe posturi de manager “breloc” ,sefi de sectie “breloc”, pentru a fi usor manevrabili in interesul personal al numitorilor, chiar si prin “concursuri breloc”.

17.Camera Medicilor Prahova va lua toate masurile legale sindicale si administrativ-juridice fata de activitatea iresponsabila a conducerii administratiei medicale, atat fata de Directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica Prahova Dr.Anca Anamaria Dobrescu, precum si Ec.Marius Niculescu, manager Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, si Dr.Florin Puscariu – Director Medical, Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti.