Incident tehnic la CET Brazi. Când se reia furnizarea căldurii

În această seară, ploieștenii vor avea căldură în apartamente cu câteva ore de întârziere din cauza unei probleme tehnice.

Comunicatul Veolia Energie Prahova:

Avand in vedere conditiile meteo favorabile de azi, cu temperaturi de peste 13,5 grade ce au condus la oprirea automata a tuturor punctelor si modulelor termice, Veolia Energie a intervenit pentru a ajusta și optimiza functionarea în regim de iarnă a unor echipamente din centrala de productie de la Brazi.

În timpul operatiunii de parametrizare a acestora a survenit însă un incident tehnic ce a dus la întreruperea furnizării energiei termice. Ca urmare, repunerea in functiune a unuia dintre echipamente se va realiza intr-un interval mai lung decat cel prognozat, furnizarea caldurii urmând a fi reluata in jurul orelor 23:00. Mentionam ca livrarea apei calde nu este afectata, aceasta desfasurandu-se in conditii normale.

Echipele noastre fac tot posibilul pentru ca durata interventiei sa fie cat mai redusa, iar repunerea in functiune a echipementului sa se faca in cel mai scurt timp.

Le cerem scuze clientilor nostri pentru disconfortul creat si le multumim pentru intelegere.