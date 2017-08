Crapul ”sinucigaș” la Cora Ploiești. ”Săracul...s-a dus”

Un cititor a surprins doi pești morți în acvariul magazinului Cora din Ploiești, de unde ar fi trebuit să fie pescuiți ”în viață” pentru clienții amatori de ”marfă proaspătă”.

Sesizarea cititorului:

”Ia uitati ce frumos se odihneste acest crap ,,viu,, in acvariul celor de la Cora. Atat el cat si vecinul lui de acvariu erau ori foarte obositi,ori au facut infarct cand au vazut super oferta. Asta se intampla ieri,20 august, in magazinul din cadrul Afi Palace de la sud. Curios din fire am intrebat o angajata daca pestele e foarte obosit sau foarte mort, la care raspunsul dansei a fost ,,hmm,da,s-a dus saracul. O sa ii scot eu imediat,, Pestele ala nu cred ca murise in cele 10 min de cand intrasem eu dar a fost nevoie sa le fie atrasa atentia ca sa fie scos din acvariu”