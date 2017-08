Apare un nou mall în oraș. Unde va fi amplasat Ploiești Value Center

Pagina de Facebook Iubesc Ploieștii a publicat în urmă cu puțin timp o schiță a unui nou mall care, se pare, va fi construit în zona de sud a Ploieștiului.

Potrivit sursei citate, Ploiești Value Center urmează să fie construit pe platforma fostei uzine 1 Mai, în apropiere de actualului supermarket Kaufland Sud.

”Prima schiță cu cel mai nou mall al orasului, Ploiesti Value Center, care urmează să fie construit pe o suprafață de 9.5 hectare de teren aparținând fostei platforme industriale a Uzinei 1 Mai.

Noul centru comercial va conține un numar însemnat de chiriaşi şi va fi situat în proximitatea magazinului Kaufland Sud lângă care urmează să fie ridicat şi un supermarket LIDL”

, se arată în postarea paginii Iubesc Ploieștii.

Potrivit Imopedia.ro, conceptul de Value Center aparține fondul de investiții sud-african New Europe Property Investments (NEPI). ”Un Value Center se adresează unui public cu venituri medii, satisfăcând nevoile acestuia de a găsi toate produsele de care are nevoie într-o singură destinație”, declarau în 2014 reprezentanții Vulcan Value Center București, locul unde a fost implementat pentru prima dată în țară acest concept.

Observatorulph.ro a solicitat și un punct de vedere oficial prezentanților NEPI (Ploiești Shopping City) în Ploiești pe marginea acestei informații.