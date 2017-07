Ploieștean ținut ore în șir pe hold pentru o problemă tehnică la UPC

”Am o problemă tehnică cu set-top boxul și am sunat la numărul UPC pentru relații cu clienții 031 1000 872. Se întâmpla de dimineață. Am sunat, am tastat datele, am apăsat tasta 3, dar degeaba. Am stat pe hold vreo jumătate de oră.

La un moment dat, am închis și am sunat din nou. Același lucru. Altă jumătate de oră. Am sunat iar și iar și iar și, de fiecare dată stăteam pe hold câteva zeci de minute. E inadmisibil așa ceva!

Nu pot să cred că o companie așa mare ca UPC are doar un număr de telefon de contact în centrală și toți operatorii sunt ocupați! E bătaie de joc”,