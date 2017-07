Client ameninţat de patronul unui cunoscut restaurant din Ploieşti - Atenţie limbaj suburban!

Un ploieştean a ieşit sâmbătă seara, împreună cu un grup de prieteni, la un restaurantul Best din Ploieşti, cu speranţa petrecerii câtorva clipe de relaxare. Nu a fost să fie chiar cum şi-a propus, pentru că, în timp ce stătea la masă, a reuşit să numere vreo 5 şoareci care mişunau printre mese.

Pentru că situaţia era una inacceptabilă, ploieşteanul a descris întâmplarea pe pagina restaurantului, la recenzii. Credea că le va fi de folos, însă abia după aceea a fost cu adevărat uimit, susţinând că, Alexandru Crîngu, şeful localului, cunoscut şi ca manager sportiv în Ploieşti, l-a ameninţat pe messenger-ul de la facebook.

Iată ce ne-a scris clientul localului: "Am fost aseară (n.r. sâmbăta seara) la restaurant Best, unde am fost întâmpinaţi cu şoricei pe sub mese. În jur de vreo 5 am văzut, dintre care unul a trecut printre picioarele mele iar altul care a traversat toată terasa s-a dus în barul unde se preparau diverse băuturi şi gustări. Ulterior am anunţat o ospatăriţă care a început sa se amuze pe seama noastră. Am plătit, am plecat şi am lăsat recenzie pe pagina lor în legătură cu faptul că la masa a fost şi o gravidă care s-a speriat de acei şoareci, plus de asta că sunt scârbit de gândul că probabil au trecut şi prin farfuriile din care noi mâncam cu încredere. Aici începe punctul culminant: după recenzii am fost amenintat de către patronul restaurantului.":

Ploieşteanul care ne-a sesizat, trimiţându-ne şi proba ameninţării, spune că va sesiza în primul rând autorităţile sanitare, iar dacă ameninţările vor continua, va depune plângere şi la poliţie. Aşteptăm şi punctul de vedere al managerului de la Best, pe care îl vom publica integral.