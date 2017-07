Această înghețată este retrasă din magazine. Anunțul companiei

O înghețată preferată mai ales de copii, fabricată sub sigla renumitei companii Nestle, este scoasă de pe piață. Aceasta conține substanțe care pot declanșa alergii.

Comunicatul producătorului:

Froneri Ice Cream Romania retrage din piata o cantitate limitata din produsul Pirulo Jungly 45 ml. Aceasta actiune este o masura de precautie, deoarece produsul nu este etichetat corespunzator, limba romana nefiind prezenta pe ambalaj. Acest produs contine alergeni: lapte (din reteta) si poate contine: ou, gluten, arahide si varietati de nuci care nu apar in limba romana pe eticheta produsului in cauza. Persoanele alergice la ou, lapte, gluten, arahide si varietati de nuci, care au cumparat produsul cu eticheta exclusiv in limba greaca, cu numarul de lot specificat mai jos, sunt rugate sa nu consume produsul.

Produsul este sigur pentru consum, facand exceptie persoanele care au alergii la ou, lapte, gluten, arahide si varietati de nuci.

Produsul etichetat necorespunzator are urmatorul numar de lot:



- L71728665 /data de expirare: 06/2019 si eticheta acestuia este exclusiv in limba greaca, fara limba romana



Pentru a primi contravaloarea produsului, va rugam sa pastrati ambalajul produsului si sa ne contactati la 0800 863 785, apel gratuit din orice retea de telefonie.



Froneri Ice Cream Romania isi cere scuze consumatorilor pentru orice inconvenient si doreste sa ii asigure pe acestia de angajamentul companiei fata de cele mai ridicate standarde de siguranta si calitate.