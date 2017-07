Un client acuză că a fost înșelat la noul Carrefour Market, ex Billa Ploiești. Reacția magazinului

Un cititor al observatorulph.ro, a reclamat pe adresa redacției o practică incorectă a noului magazin Carrefour Market din Ploiești Vest, amenajat în locația fostului Billa.

Adrian N. susține că la cumpărăturile efectuate la scurt timp după inaugurarea noului magazin a constatat că un produs avea un preț dublu la casa de marcat față de cel afișat la raft.

”Am rămas surprins să constat că am plătit pentru o pungă de dulciuri un preț dublu față de cel de la raft. când am reclamat această situație reprezentanților magazinului, aceștia mi-au spus că e este vorba de gramaje diferite ale aceluiași produs. La raft exista însă doar cel pe care l-am cumpărat. După o așteptare de 15 minute la biroul de relaii cu clienții am renunțat să mai primesc diferența de preț, încasată nejustificat. Dacă o persoană fură 3,5 lei face pușcărie, magazinele scapă însă de orice responsabilitate”, ne-a sesizat cititorul.

La solicitarea observatorulph.ro, reprezentanții lanțului de magazine Carrefour ne-au transmis următorul punct de vedere:

”Buna ziua,

Va multimim pentru faptul ca ne-ati alertat cu privire situatia din magazinul remodelat Billa din Ploiesti.

Ne cerem scuze pentru incident si va asiguram ca acesta este un caz izolat, importanta pe care o acordam afisarii corecte a preturilor aplicate la produse fiind foarte mare. Pentru noi, satisfactia clientilor si respectarea standardelor de calitate sunt prioritare. In mod constant, o echipa dedicata verifica preturile afisate la raft pentru fiecare produs in parte, astfel incat acestea sa reflecte in mod real valoarea produsului. In situatia de fata, este vorba de o regretabila eroare umana ce a produs o confuzie intre diferitele gramaje ale produsului in cauza, 50 de grame, respectiv 100 de grame.

In urma sesizarii, mentionam ca echipa responsabila a facut o verificare completa a etichetelor de preturi afisate la raft si nu exista alte neconcordante.

Ne cerem inca o data scuze pentru tot disconfortul creat si va multumim mult ca ne-ati sesizat acest incident, asigurandu-va ca, pentru noi, calitatea serviciilor oferite clinetilor nostri reprezinta o prioritate.

Cu consideratie, Carrefour Romania”

Prețul la raft al produsului

Prețul de pe bonul fiscal