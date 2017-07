Pe afară-i vopsit gardul, înăuntru-i... Wimarkt

Chiar în "buricul târgului", subsolul care deserveşte aprovizionarea magazinelor de la Omnia şi Galeriile Comerciale, arată jalnic.

Deşi sunt mai multe ambalaje, printre ele se află şi resturi menajere care vara pot fi un adevărat focar de infecţie. Proprietarii spaţiului par a fi interesaţi mai mult de încasarea chiriilor şi mai puţin de întreţinerea întregii zone, chiar dacă nu este "la vedere".

Nici trotuarul care desparte cele două mari magazine nu pare a fi în grija cuiva. Nereabilitat vreodată, deşi a fost amenajat înainte de 89, a ajuns un adevărat pericol pentru trecători, mai ales în zona scărilor. Cu cât socităţile sunt mai potente, cu atât autorităţile sunt mai indulgente...

UPDATE Sesizarea unui ploieștean:

”Ca tot am citit articolul dvs. referitor la mizeria de la subsolul Winmarkt, atasat va transmit cateva fotografii surprinse ieri 01.07.2017 in centrul Ploiestiului respectiv magazinul Wiunmarkt. Dupa cum vedeti mizerie cat cuprinde, geamuri murdare, spatii neingrijite. in plus dalele de piatra montate recent au inceput sa se sparga iar administratorul Winmarkt priveste nepasator. Nu mai vorbesc de cersetorii si home-lesii care isi fac veacul in centru. Sincer, centrul Ploiestiului a devenit un spatiu murdar si nesigur”.