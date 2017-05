Reacția AFI Palace Ploiești la inundarea parcării. Lipsesc două cuvinte esențiale: scuze și despăgubire

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere conducerii Afi Palace Ploiești, după ce un cititor ne-a transmis imagini cu parcarea inundată a mall-ului, nefiind prima dată când se întâmplă acest lucru.

Reacția conducerii AFI Palace Ploiești, pe care o publicăm integral mai jos, nu conține scuze adresate șoferilor care și-au găsit mașinile inundate și nici informația privind o eventuală despăgubire a clienților ”ghinioniști”:

„Avand in vedere fenomenele meteo extreme din ultima perioada, manifestate la nivel national, scopul nostru prioritar este sa gasim o rezolvare cat mai eficienta, pentru a remedia aceasta problema pe termen lung. Impreuna cu echipa de specialisti am dezvoltat un plan care ne va ajuta in acest demers. Solutia pe care o adoptam este de natura tehnica si presupune strapungerea peretelui care ingradeste acea zona in 2 locuri pentru a permite scurgerea apei, precum si instalarea unui senzor care va comanda automat pornirea unor pompe ce au rolul de a colecta apa din zona. Lucram ca acest plan sa fie implementat cat mai repede", a declarat Bogdan Nistorescu, Operational Manager, AFI Ploiesti.