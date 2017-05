Un client al Electrica a plătit 8 lei la un consum de 0 kw. ”E cel mai ieftin abonament pentru dvs.!”

Un cititor ne-a sesizat pe adresa redacției că, deși nu a consumat niciun kw luna trecută, fiind plecat din localitate, Electrica i-a emis o factură în valoare de 8 lei. ”Când mi-am făcut abonamentul mi s-a recomandat acesta ca fiind cel mai ieftin” s-a plâns clientul.

Sesizarea cititorului:

”Bună ziua, aș vrea să vă sesizez un aspect cel puțin ciudat din relația pe care o am ca și client cu Electrica Furnizare SA. Am un apartament în Ploiești, iar acum 6 luni am încheiat cu Electrica un contract. În momentul semnării documentului, o angajată mi-a recomandat să fac ,,monom cu rezervare", acesta fiind cel mai avantajos. Surpriza a venit luna trecută, când am fost plecat și am avut consum 0 kw, dar mi-a venit de plată o factură de 8 lei. Nu suma m-a deranjat, ci ideea de a plăti pentru un serviciu neprestat. Am crezut la început că este o eroare, așa că am sunat la Societatea Electrica Furnizare unde am fost verificat de o doamnă, care mi-a spus următoarele cuvinte: ,,aveți cel mai bun contract, platiti 0,25 pe zi și dacă nu consumați". Când am cerut explicații mi-a transmis că dacă nu sta nimeni în locuință să-mi schimb contractul într-unul pentru o casă de vacanță unde plătesc până la 50 kw un preț, apoi ce depășește plătesc un tarif dublu". Am refuzat oferta care putea fi și mai dezavantajoasă pentru mine. În concluzie, cel mai bun contract cu Electrica Furnizare este acela în care plătești 8 lei,,taxa de șmecher" dacă nu consumi niciun kw. Vi se pare corect?!”

La solicitarea observatorulph.ro, reprezentanții Electrica ne-au transmis următorul punct de vedere: ”Referitor la solicitarea dumneavoastră, vă comunicăm că Electrica Furnizare SA are obligația de a transmite răspunsul către petent, conform contractului de furnizare și a normelor în vigoare”.