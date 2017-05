Măsura luată de Auchan Ploiești la sesizarea unei viitoare mămici. ”Regretăm situația”

După ce observatorulph.ro a publicat sesizarea unei ploieștence că la magazinul Auchan casa rezervată pentru femeile însărcinate și persoane cu dizabilități nu este nefuncțională, conducerea magazinului a luat măsuri.

Citește aici sesizarea femeii însărcinată: Ce a constatat o femeie gravidă stând la coadă la Auchan Ploiești

La solicitarea observatorulph.ro, conducerea Auchan Ploiești a transmis următorul punct de vedere:

”In primul rand, va multumim pentru semnalarea acestei situatii.

Ca urmare a investigatiilor interne demarate, va putem confirma ca in cursul serii de 5 mai, a avut loc, in cadrul Magazinului Auchan Ploiesti, un incident legat de functionarea Casei Speciale. Situatia a fost generata, pe de o parte de faptul ca zona de case a magazinului se afla intr-un proces de reamenajare, ceea ce reduce din numarul de case disponibile clientilor, dar si unui flux foarte mare de clienti pe respectivul interval orar. In acest context, pentru o perioada de aproximativ 5 ore, casa speciala din Magazinul Auchan Ploiesti a fost indisponibila.

Mentionam faptul ca, in prezent, Casa speciala functioneaza in parametrii optimi.

Regretam neplacerile cauzate de aceasta disfunctionalitate izolata si va asiguram ca tratam cu cea mai mare seriozitate sesizarile primite de la toti clientii nostri luand masurile necesare pentru a preveni situatii similare.

Va multumim pentru intelegere, Auchan Ploiesti”