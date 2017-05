Antena 1 nu va mai difuza Bingo Uniplay după scandalul premiilor

Oficiul National pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a revocat licenta firmei Monte Calm Play SRL, care organiza emisiunea de tip bingo Uniplay, difuzata de Antena 1, potrivit unui comunicat al institutiei.

Oficiul pentru Jocuri de Noroc a inceput controlul la firma in urma reclamatiilor de la jucatori care nu si-au primit premiile.



Ca urmare a verificărilor de specialitate efectuate de Direcția Generală de Supraveghere și Control a ONJN, precum și a faptului că societatea Monte Calm Play SRL a fost sancționată în mod repetat pentru nerespectarea reglementărilor în vigoare privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, în data de 26 aprilie 2017, Comitetul de Supraveghere al ONJN a decis revocarea licențelor de organizare pentru activitățile de bingo televizat și slot-machines deținute de societatea în cauză", arata ONJN, institutie aflata in subordinea guvernului.



Din informatiile HotNews.ro, decizia de retragere a licentelor a venit dupa ce ONJN a amendat de trei ori, in ultimele doua luni, compania Monte Calm Play din cauza ca nu a platit premiile castigate de unii participanti la jocul tv. In urma sanctionarii triple, licenta a fost revocata atat pentru jocul de tip bingo TV, cat si pentru slot-machines (pacanele). Actiunile ONJN au avut loc in conditiile in care institutia a primit un numar restrans de reclamatii (6) din partea unpr castigatori care au afirmat ca nu si-au primit premiile.

sursa: hotnews.ro